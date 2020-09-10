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下周汽柴油 估調降0.4、0.2元

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

因市場擔心新冠肺炎疫情復燃、沙國調降10月銷往亞洲合約原油定價等因素影響，預估下周油價將會結束連3凍，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.4元及0.2元，實際調整金額將於13日中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

中油7D3B指標油價9日來到40.24美元，較上周44.05下跌3.81美元；新台幣兌美元匯率29.520，較上周29.528升值0.008。

若調幅考慮亞鄰因素，下周每公升92無鉛汽油為22.1元、95無鉛汽油23.6元、98無鉛25.6元、超級柴油19.6元。此為估計值，加上目前亞鄰國家油價變動較快，實際油價以中油13日公布為準。

油價 中油

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