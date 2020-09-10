懷特新藥獲國際藥廠洽詢 啟動癌症免疫合併療法
懷特生技（4108）今（10）日表示，公司治療「癌因性疲憊症CRF」新藥，經衛福部核准上市後，持續擴大適應症臨床研究，包括乳癌、食道癌等常見癌症之化放療合併療法。近期更進軍免疫療法市場，獲國際藥廠洽詢合作「癌症免疫藥物合併治療」，期盼提升免疫療法有效性。
懷特指出，免疫療法已被公認為當今重要癌症療法，市場成長力道強，然而國際知名醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》曾透過研究發現，「癌疲憊」是免疫療法最常見副作用，需妥善處理。
針對「癌因性疲憊症」研發上市的懷特新藥，日前取得我國和美國專利，證實能促進體內巨噬細胞在分化時，多朝著「抑制腫瘤生長、強化免疫系統」的M1類型進行，而非朝著「易受腫瘤影響、轉而幫助腫瘤」的M2類型分化，相關成果經研究團隊投稿《Cancers》、《Nutrients》等國際知名醫學期刊，均已獲得接受並刊出。
多項研究成果表現亮眼，讓懷特新藥受到國際矚目，近期獲國際藥廠接洽，期盼雙方在對方位於北美的波士頓研究中心，進行癌症免疫藥物合併治療的國際臨床合作。
懷特生技總經理鄭建新表示，目前免疫療法之有效性僅約為20~25%，成長空間大，期盼透過該臨床合作來提升有效性，擴大懷特新藥適應症，同時嘉惠癌症病人，創造多贏局面。
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