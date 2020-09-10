快訊

戶役政系統當機 內政部：已啟動另一台主機支援

緬甸逃兵的羅興亞屠殺自白：首度公開的良心證詞爭議

台灣創新技術博覽會月底登場 聚焦綠色產業鏈

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

綠色產業發展已成重要顯學，今年「2020台灣創新技術博覽會」中的「永續發展館」，將聚焦綠色產業鏈，以「生命永續」、「能源永續」和「資源永續」為核心，結合「新農業」、「綠能科技」、「循環經濟」與「安全職場」四大主題，對應人類生活四個不同面相，展出超過100項未來10~20年內可以實現人類永續樂活家園的重要科技成果，活動9月24日~9月26日一連三天於台北世界貿易中心展覽大樓一樓舉行。

經濟部指出，地球資源越來越有限的現在，世界各國對於推動綠色相關產業政策的決心更勝以往，包括歐盟執委會於今年3月提出的新循環經濟行動方案，英、日、中等國將繪製「海洋汙染地圖」來因應「海洋塑膠危機」等，都顯示出未來的新經濟將聚焦綠色產業鏈。

因此，在永續發展館中，以循環經濟理念，結合循環技術與創新循環材料，建構各種循環經濟商業模式（recycle、redesign...等） ，不但顯示逐步提升資源有效利用以及產業國際競爭力，亦展現台灣轉型成為一座循環科技島的各種面貌。

整體展區聚焦國內具發展潛力的循環科技與應用領域，可區分為海洋廢棄物回收、二氧化碳補集、易拆解太陽能模組等，以營造潔淨海水、空氣、陽光等意象，說明透過循環科技的應用，不僅可創造產業競爭力，還可保護自然資源，讓生存在這座島嶼的人們，可以永續發展。

其中，今年展區值得一看的二大亮點，則是能源局的「能源永續 電網級儲能」和工業局的「資源永續 循環材料驗證與媒合平台」。

經濟部指出，我國2025年儲能電池目標590MW，電網級儲能技術可彌補既有抽蓄水力儲能設備、快速反應燃氣機組容量之不足，主要用於再生能源及電力系統所需之輔助服務。本次展示兩種電網級儲能技術，包含儲存較小量，約幾十分鐘，但可快速存取的能源，用於平滑再生能源發電輸出，消除倂入電網時的電力瞬間起伏，提高電網可靠度及穩定性的「功率型電池」，以及儲存大規模的能量，大約數個小時，增加再生能源可調度性或削峰填谷，進行能源轉移的「能量型電池」。

另，「循環材料驗證媒合平台」整合串接多樣化資通訊技術，透過區塊鏈（Blockchain）、物聯網（IoT）及人工智慧（AI）等新興科技，追蹤掌握循環材料的資源流向、品質及應用，並於雲端展現循環材料的物流運輸路線、即時影像及品質數據，讓物料由源頭到應用場域紀錄透明公開。現場將實際展示目前開發之循環物料AI辨識技術雛形。此外，透過平台媒合配對，發掘潛力物料的新價值，從而驅動循環材料產品，帶動新循環經濟模式。

再生能源 電池 經濟部

延伸閱讀

立委盼修用電大戶條款 促更多企業使用綠電

數位產業徵才 年薪上看220萬

挺兩岸青年創業 東莞台博會設專館

友達CSR夥伴大會聚焦循環經濟 擘劃永續供應鏈藍圖

相關新聞

偽出國救航空公司？星宇張國煒：疫情沒有因應措施 就趴著等死

近幾個月來，被機場員工暱稱為「天上玩一天」的偽出國熱潮不減，但真的能拯救航空公司嗎？才開航就遇上疫情的星宇航空，要如何撐下去？話題高手，星宇航空董事長張國煒吐露了真心話。

懷特新藥獲國際藥廠洽詢 啟動癌症免疫合併療法

懷特生技（4108）今（10）日表示，公司治療「癌因性疲憊症CRF」新藥，經衛福部核准上市後，持續擴大適應症臨床研究，包...

AI影響人類生活最鉅 後市看俏

AI（人工智能）已成為企業重視的產品服務，同時也是未來影響人類生活最鉅的趨勢，富邦投信投資策略師徐翊達表示，上周四（9月...

台灣創新技術博覽會月底登場 聚焦綠色產業鏈

綠色產業發展已成重要顯學，今年「2020台灣創新技術博覽會」中的「永續發展館」，將聚焦綠色產業鏈，以「生命永續」、「能源...

上洋8月營收1.07億元 年增74.78%

上洋（6728）公布8月合併營收1.07億元，相較去年同期成長74.78%，累積1~8月營收8.75億，較去年同期成長2...

寵物經濟當道 投資前景汪汪叫

近年全球人均GDP不斷成長，為寵物經濟提供爆發基礎。法人統計，到2024年時，全球寵物數量將達6.7億隻，僅次於中、印兩...

柯拔希：今年機械產值有望持穩

「第五屆台德智慧機械論壇」昨（9）日登場。台灣機械公會理事長柯拔希表示，美中貿易戰及新冠疫情促使全球供應鏈重組，台灣機械...

萌芽計畫十周年 科技部：引資孵新創

科技部「研發成果萌芽計畫」十周年，科技部長吳政忠昨（9）日表示，科技部將持續支持前瞻技術商業化，未來培育新創也會強化跨部...

業界對政府提11建言 聚焦「賦稅」紓困

新冠肺炎疫情蔓延、衝擊全球經濟，政府提出的紓困振興措施，業者並不滿意。兩大工商團體工商協進會理事長林伯豐、商總理事長賴正...

經長：特斯拉供應鏈 回台搶地

經濟部長王美花昨（9）日指出，美中貿易戰讓台商要求回台設廠，迄今台商回台投資金額已超過1兆元，包括群創、智邦、廣達等。她...

名家觀點／推廣電支 有助地下經濟檯面化

因應肺炎疫情衝擊經濟，政府大幅舉債紓困，日前財政部長蘇建榮表示，面對今年高達4,000多億元的舉債需求，財源的籌措擬以地...

新冠疫苗政策 扶植本土產製

政府疫苗採購百億預算原規畫三方案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（9）日證實，其中一項「授權生產」方案確定出局。

熱門新聞

嚴陳莉蓮掌軍後首出擊 嘉裕奪海空軍服20億大單

房地產出現「三不」族 市調：想囤房的增加了

當年7.76億元買到的帝寶 如今標售底價打了七三折

筆電大缺貨雙A滿手單 宏碁董座：客戶照三餐催貨

晶元光電、隆達結合案公平會准了 搶攻晶電市場

勞保大砍3成？行政院：沒有正式啟動任何方案的討論

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。