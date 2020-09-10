台灣創新技術博覽會月底登場 聚焦綠色產業鏈

綠色產業發展已成重要顯學，今年「2020台灣創新技術博覽會」中的「永續發展館」，將聚焦綠色產業鏈，以「生命永續」、「能源永續」和「資源永續」為核心，結合「新農業」、「綠能科技」、「循環經濟」與「安全職場」四大主題，對應人類生活四個不同面相，展出超過100項未來10~20年內可以實現人類永續樂活家園的重要科技成果，活動9月24日~9月26日一連三天於台北世界貿易中心展覽大樓一樓舉行。

經濟部指出，地球資源越來越有限的現在，世界各國對於推動綠色相關產業政策的決心更勝以往，包括歐盟執委會於今年3月提出的新循環經濟行動方案，英、日、中等國將繪製「海洋汙染地圖」來因應「海洋塑膠危機」等，都顯示出未來的新經濟將聚焦綠色產業鏈。

因此，在永續發展館中，以循環經濟理念，結合循環技術與創新循環材料，建構各種循環經濟商業模式（recycle、redesign...等） ，不但顯示逐步提升資源有效利用以及產業國際競爭力，亦展現台灣轉型成為一座循環科技島的各種面貌。

整體展區聚焦國內具發展潛力的循環科技與應用領域，可區分為海洋廢棄物回收、二氧化碳補集、易拆解太陽能模組等，以營造潔淨海水、空氣、陽光等意象，說明透過循環科技的應用，不僅可創造產業競爭力，還可保護自然資源，讓生存在這座島嶼的人們，可以永續發展。

其中，今年展區值得一看的二大亮點，則是能源局的「能源永續 電網級儲能」和工業局的「資源永續 循環材料驗證與媒合平台」。

經濟部指出，我國2025年儲能電池目標590MW，電網級儲能技術可彌補既有抽蓄水力儲能設備、快速反應燃氣機組容量之不足，主要用於再生能源及電力系統所需之輔助服務。本次展示兩種電網級儲能技術，包含儲存較小量，約幾十分鐘，但可快速存取的能源，用於平滑再生能源發電輸出，消除倂入電網時的電力瞬間起伏，提高電網可靠度及穩定性的「功率型電池」，以及儲存大規模的能量，大約數個小時，增加再生能源可調度性或削峰填谷，進行能源轉移的「能量型電池」。

另，「循環材料驗證媒合平台」整合串接多樣化資通訊技術，透過區塊鏈（Blockchain）、物聯網（IoT）及人工智慧（AI）等新興科技，追蹤掌握循環材料的資源流向、品質及應用，並於雲端展現循環材料的物流運輸路線、即時影像及品質數據，讓物料由源頭到應用場域紀錄透明公開。現場將實際展示目前開發之循環物料AI辨識技術雛形。此外，透過平台媒合配對，發掘潛力物料的新價值，從而驅動循環材料產品，帶動新循環經濟模式。