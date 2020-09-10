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上洋8月營收1.07億元 年增74.78%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

上洋（6728）公布8月合併營收1.07億元，相較去年同期成長74.78%，累積1~8月營收8.75億，較去年同期成長20.30%。公司表示，主要原因為空調銷售動能持續表現亮眼，加上商用洗衣事業在大專院校和醫療院所新增合作客戶達雙位數，可望帶動今年業績表現。

根據經濟部統計處，針對台灣空調市場銷量統計，今年1至6月全台分離式冷氣累積銷售達665,329台，較去年同期整體銷售小幅衰退。上洋表示，市場整體狀況包括其他同業，皆是從今年第2季中下旬銷售狀況才開始有復甦跡象，但上洋憑藉三菱重工累積的品牌知名度，從3月份開始每月銷售都較去年同期穩定成長。

另在商用洗衣部分，上洋表示，今年下半年新增客戶達雙位數，而合作的大專院校多為國立知名大學，學生宿舍人口多，使用機率更為頻繁。大型醫院雖然面臨新冠疫情，但住院和陪病人口仍持平，使院內洗衣需求未受疫情而削減。大專院校及醫療院所之商用洗衣屬剛性需求，隨著合作客戶數及規模逐漸擴大，營運穩定持續增溫。

大專 疫情 營收

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