寵物經濟當道 投資前景汪汪叫

近年全球人均GDP不斷成長，為寵物經濟提供爆發基礎。法人統計，到2024年時，全球寵物數量將達6.7億隻，僅次於中、印兩國人口數，自成第三大國，將拉動相關的食用品、醫療與保險需求與日上升，寵物商機也將邁向擴張之路，投資機會前景看旺。

根據國際貨幣基金組織IMF統計，全球185個國家或地區中，人均GDP（國內生產毛額）超過3,000美元以上，共有126個，占近七成比重。依據歐美等先進國家經驗，當GDP跨入3,000美元門檻後，寵物產業將快速發展。

第一金投信統計，目前全球寵物合計超過5億隻，且逐年穩步成長，預估2024年上看6.7億隻。寵物數量擴張，帶動消費需求起飛。以規模最大的天貓雙十一網購節為例，去年寵物零食和保健品躍居增長最快的品項；進口貓糧銷售額，甚至超越嬰幼兒奶粉，在進口商品排行第一。

第一金全球Pet毛小孩基金經理人許書豪表示，寵物數量不斷增加，而且角色地位轉變成為家人，讓毛爸毛媽花錢不手軟，吃好、用好是基本，更希望毛小孩活得更久、更健康，因此從食用品、醫療與保險需求，都與日上升，帶動寵物產業規模穩定擴大。

全球食品飲料業龍頭雀巢，看見寵物商機的高潛力，早在2001年就收購擁有108年歷史的寵物食品普瑞納，今年4月再收購英國天然寵物食品Lily’s Kitchen。另外，包括：高露潔、通用磨坊、嬌聯、JM斯馬克，及輝瑞分拆的寵物藥品和疫苗公司碩騰，都將目標客群鎖定寵物。

許書豪說，寵物經濟是生生不息的循環商機，若以美國寵物主人每年約花1,500美元估算，5億隻寵物商機即高達7,500億美元。而且隨著高齡化、單身化、少子化的變遷，預期養寵物的人越來越多，中長期商機規模也會越長越大，投資前景同步看旺。