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旺季起跑 掌握疫後「新勢力」

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

八月全球製造業採購經理人指數連四個月上揚、新冠疫苗試驗頻傳佳音，加上聯準會採取平均通膨目標的政策框架，暗示將維持長期低利率政策，掩蓋全球疫情反覆、美國發佈抖音與微信禁令並擴大對華為的出口管制禁令及地緣政治紛擾等利空，全球股債市第三季續揚，史坦普500指數及那斯達克指數八月屢創歷史新高，但隨後科技股遭逢獲利了結賣壓，那斯達克指數自9月2日高點以來下跌一成、進入修正區。

累計第三季以來全球股市上漲7.65%、新興股市上漲10.07%，債券表現平穩，其中以高收益債及新興國家美元主權債上漲4~5%表現較佳，道瓊伊斯蘭債指數收高3%，美元指數貶值4%，金價上漲7.74%，八月突破2000美元大關後回落。

• 富蘭克林看法：全球股市看回不看空，震盪中擇優布局

富蘭克林證券投顧表示，全球風險性資產自三月下旬低檔反彈以來已累積偌大漲幅，短線適度的回檔修正實屬市場良性調整，著眼多項指標顯示全球經濟仍在復甦軌道之上，加上第四季向屬傳統的消費旺季、5G及數位轉型等科技需求加速，聯準會等全球央行寬鬆政策挹注流動性，有助延續風險性資產多頭行情，全球股市有望出現良性的區域或類股輪動。第四季消息面須持續關注九至十一月新冠疫苗第三期臨床試驗結果、聯準會政策動向、十月中國共產黨五中全會、十一月美國選舉、歐盟和英國針對脫歐後的貿易協議談判和地緣政治情勢，短線若因獲利了結賣壓或是其他非經濟因素造成的修正，提供空手者加碼機會。

富蘭克林證券投顧建議第四季採取「新勢力」投資策略，看好「新興成長、趨勢主流、穩定力」主軸。儘管全球央行維持低利寬鬆，但隨著各國利率降至低檔、再降息空間有限，加上多數債券評價面已不便宜，須強調精選持債的重要性，現階段較看好伊斯蘭債具備美元投資等級債、與傳統股債資產低相關性與需求穩固等特性，可列為債市投資首選，穩健型投資人可留意具備高股利色彩的美國公用事業產業，以及美國或新興市場平衡型基金。

此外，股票投資持續看好科技及生技擔綱長線主流，搭配黃金產業及全球氣候變遷股票型基金，廣納後疫情時代的趨勢商機。而放眼新興市場當中，東北亞國家在疫情控制上成效較為顯著，經濟重啟與復甦步伐領先全球多數國家，加以亞洲企業在引領全球新經濟發展的道路上具有舉足輕重地位，中國長期結構調整並積極發展半導體等技術自主，嘉惠大中華及新興亞洲股票型基金的長線發展。

• 「新興成長」: 伊斯蘭債利多匯聚，大中華及亞洲股市蓄勢待發

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，聯準會為全球債市撐起大傘，而伊斯蘭債市自身利多還包括：(1)波灣產油國財政可受惠全球經濟復甦所帶動的油價反彈環境；(2)投資級債利差仍有收斂空間，因為除了可直接受惠於極低利率美元資金環境，也可間接受惠於美國振興方案推升的經濟復甦；(3)伊斯蘭教國家財政政策嚴謹，較不會無度的擴大支出，維護伊斯蘭債的品質，比傳統的投資級債吸引力更佳。(4)伊斯蘭債有較健康的供需面，亦即節制的發債搭配著熱絡的需求。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加認為，新興亞洲企業在技術與企業營運模式的創新領域上發展並不亞於甚至領先美歐市場，除科技硬體製造具備領先技術外，包含通訊媒體、5G、電子商務與電子支付等軟體領域亦快速發展，今年以來疫情導致經濟封鎖的情況下，在教育和醫療保健等新領域中亦得到體現。這種企業營運模式非常適合新興市場的經濟結構模式，同時更受益於如中國與印度在內的能以較低成本取得豐富數據覆蓋範圍的國家。

• 「趨勢主流」: 科技、生技續掌多頭兵符，黃金與氣候變遷題材長線題材豐碩

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，美國科技股八月大漲期間有部分獲利了結評價面偏高的股票並增持現金比重，將趁近期市場修正期間擇優布局。相較於1999~2000年網通泡沫當時，目前科技產業財務體質佳且是少數有淨現金的產業，輔以結構成長優勢加持，且相對大盤的溢價水準仍在合理水位、並無泡沫之虞，股價中場休息有助長線多頭走得更加長遠。持續看好數位轉型浪潮所帶來的龐大商機，相關投資主題包括雲端運算、新商務、金融科技和數位支付、數據分析、物聯網、人工智慧、資訊安全以及5G通訊等。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，相較於許多產業因疫情受到不小衝擊，生技製藥產業相對具有韌性，而且，先前因疫情影響而被遞延的臨床試驗也正逐步恢復，融資活動在短暫停滯後今年夏季已恢復，預估併購活動可望在夏季逐步回溫，我們維持對生技產業中長期正向的看法不變。現階段持續聚焦於旗下藥品為同類最優(best-in-class)、同類第一(first-in-class)或同類唯一(only-in-class)，以及藥品能滿足有重大未滿足醫療需求並為病患、醫生及支付方帶來臨床價值的生技公司。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，許多大型金礦股直接受益黃金價格上揚，但有許多指數成分外的小型金礦股同樣繳出亮眼成績，目前聚焦單一礦派、開發階段的中小型金礦商，逐季墊高的價格有利礦商財報表現，預期疫情和國際政經情勢不確定性將牽動市場波動，使和各類資產低相關的黃金標的仍然具有相當吸引力。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁‧布盧門表示，世界經濟論壇發佈的2020全球風險報告中，環境風險成為15年來首次囊括發生可能性最高的前五大風險，包括極端天氣、氣候行動失敗等。我們認為氣候變遷對全球經濟及產業結構重整的影響廣泛，可能引發未來十年跨產業或同產業中的企業競爭優勢重新洗牌，能夠在較低的碳排放下創造較高經濟價值的企業已經開始獲取成效，現階段布局側重於提供氣候變遷解決方案的企業，包括再生能源產業、永續交通和永續農業等，以及位於轉型期、具備轉型彈性的企業。

• 「穩定力」: 首選公用事業產業

富蘭克林公用事業基金經理人約翰．柯利表示，隨著美國景氣回溫，若疫情能持續獲得控制，預期公用事業類股獲利可預測性可望於2020年稍晚或是2021年初恢復。著眼多數公用事業公司和監管機關都同意將投入資本支出在電網現代化、更換管線和電線桿、再生能源等，讓該產業比過往更能應對經濟環境變動的挑戰，著眼史坦普500公用事業類股股利率達3.5%、高於史坦普500指數約1.8%水準，聯準會低利率政策有助支撐其評價面，我們持續在受監管的公用事業公司中尋找機會。

疫情 伊斯蘭 生技產業

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