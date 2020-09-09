科技部攜手經濟部、國發會 打造新創生態系

科技部「研發成果萌芽計畫」10周年。科技部長吳政忠今（9）日表示，科技部將持續支持前瞻技術商業化，未來培育新創也會強化跨部會合作，將攜手國發會跟經濟部，加強鏈結國際資金來台，讓台灣新創公司更壯大。

科技部昨日舉辦萌芽計畫10周年記者會。科技部表示，本著前瞻科學技術發展、探索創新應用之任務，10年來透過萌芽計畫，鼓勵科學研究商業化，至今已有超過73家以學術前瞻科技成立的新創公司，累計吸引超過25億民間資金投入。

吳政忠表示，以前台灣學術研究的最後一哩路，是到世界頂尖期刊發表文章，但美國許多頂尖大學的研究室外，都可以看到許多創投，希望把學校研究帶到產業、對社會發揮影響力。

吳政忠表示，2007年國科會（科技部前身）主委是前副總統陳建仁，他則是國科會副主委，兩人邀請中研院院士王佑曾主持「台灣學術里程與科技前瞻」計畫，2011年科技部接續推動「研發成果萌芽計畫」，10年來不斷協助實驗室科研成果走向市場。

對於我國新創未來發展，吳政忠日前表示，新創育成不容易，從想法萌芽、學校產學合作、到科技部價創計畫、天使輪、種子輪、再到A輪、B輪及C輪募資，最後才有機會上市上櫃，必須跨部會合作，「培育新創就像接力賽跑，每一棒都要接好」，未來科技部、經濟部與國發會將緊密合作，建構我國完整新創生態系，目標是使台灣未來10年成為國際重要新創基地。

他表示，科技部將著重發掘重大研發成果，提供必要協助孵化潛力新創，後續串聯經濟部資源，接棒協助新創成長力，並輔以國發基金資金挹注。科技部負責種子輪或天使輪募資時，科技部也會本著「以終為始」的觀念，盤點有潛力小公司，並會找國發基金的專家共同檢視，「種子是不是會發芽」。

科技部表示，科技部已設立台灣科技新創基地（TTA），引進5家國際級加速器及國際資金，合作扶植台灣早期科技新創接軌國際，未來配合經濟部林口新創園（Startup Terrace）創業聚落資源，共同打造台灣成為國際知名創業熱點，提升我國新創之國際能見度。