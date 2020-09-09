再生醫療有利環境 有賴政策、審查、產業及醫療端建立

財團法人台灣醫界聯盟基金會、經濟部生技醫藥產業發展推動小組及財團法人生物技術開發中心今(9)日舉行「再生醫療大時代：推動再生醫療品質與有利發展環境」論壇。

經濟部工業局局長呂正華指出，再生醫療是落實精準健康重要的一環，至2020年8月為止，目前台灣發展再生醫療的廠商超過50家，為確保再生醫療品質與建置有利發展環境，亟須政策端、審查端、產業端及醫療端的各方合作。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉指出，再生醫療不只帶動生物醫學的突破，自動化設備裝置、冷鏈物流都需要最新IT 技術的導入。「特管辦法」所累積的寶貴經驗將充實並提升環境，產品的把關與推動仍有待「再生醫療製劑管理條例」的通過，不少與會者詢問法案進展。惟有將檯面下進行的治療透過法規正式納管，才能鼓勵有品質、有療效的產品上市，使整體醫療品質上升，最終是全民獲利。

在審查端，醫藥品查驗中心專案經理黃玉芬說明再生醫療產品臨床試驗申請程序，包含GTP訪查及TFDA再生醫療諮議小組等審查中的人、地、時、物等注意事項，透過嚴格的審查確保民眾接受到安全的治療。

三顧公司陳建彰經理分享細胞製備場所（CPU）的品管經驗，細胞治療產品與傳統藥物不同，細胞是活的，因此必須將製造過程即視為產品嚴格把關，包含人員、倉管、設施、設備、品管、資料管理、環境管理等，都應建立細緻且精準的標準程序。

花蓮慈濟醫院基因暨幹細胞研製中心孫立易主任指出，身為東部唯一一間申請「特管辦法」的醫院，花蓮慈濟醫院已通過7件計畫，預計年底再通過4件。為確保提供最佳品質的再生醫療，建議醫院應有單一窗口，便於溝通；對內有專人管理、規畫及追蹤；療程設計應符合醫院既有的設備及習慣；持續投資相關的研究與設備。