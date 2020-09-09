經濟部助廠商打入國際綠色供應鏈 邀家樂福、IKEA分享

接軌國際循環經濟領域商機與綠色復甦趨勢，經濟部工業局今（9）日舉辦「Link and Loop：2020循環經濟品牌供應鏈交流會議」，與歐洲商會低碳倡議行動（ECCT LCI）合作，邀請家樂福、科思創、迪卡儂、宜家家居與聯合利華…等超過50位國際品牌大廠及國內供應鏈代表共同參與，協助國內廠商打入國際綠色供應鏈。

工業局副局長楊伯耕表示，後疫情時代，歐盟提出以歐洲綠色政綱（EU Green Deal）作為核心的復甦計畫（Green Recovery Plan），展現綠色轉型的決心；加上各國際品牌大廠相繼提出循環採購目標，紛紛要求供應商於生產製程中，提高循環物料及再生能源的占比，預期此波趨勢將對全球整體供應鏈產生重大影響，台灣身為全球供應鏈的重要環節，國內廠商藉由過去多年累積循環製造與研發的堅強實力，可積極打入國際品牌綠色供應鏈，此波趨勢是廠商打入國際品牌綠色供應鏈的新契機。

今日交流會議上半場由國際品牌大廠進行經驗分享，暢談循環經濟下的集團目標與採購策略。

家樂福於2019年宣布自有產品包裝將使用100%可回收、重複使用或可成為堆肥之材料，科思創分享實踐循環經濟的措施，並分享回收產品再次應用於產業的案例，迪卡儂目標於2026年達成所有產品皆符合生態設計標準，確保產品可被回收或再利用，宜家家居目標於2030年所有原材料須採用可再生或可回收物料，聯合利華目標於2030年使產品在生產及使用過程中的環境足跡減半，並提升再生塑料的使用。

同時，家樂福、科思創、迪卡儂、宜家家居與聯合利華亦針對循環採購、循環材料、循環設計、循環模式及循環包裝五大主題，與國內廠商近距離交流互動，促進循環物料採購及技術合作。

工業局並於會場設置政府資源專案窗口，供廠商直接諮詢在能資源整合利用、資源循環綠色產品申請及節能減碳的各項輔導措施。