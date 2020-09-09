疫情未止產業受創深 商總籲蔡政府「莫太反中」

「希望蔡政府不要因為美國大選因素過度反中，台商對此非常擔心！」全國商業總會9日召開記者會，理事長賴正鎰擔心表示，紓困3.0只包括製造業與國貿業，但是許多產業受損仍重，因此希望政府擴大3.0規模，甚至推出4.0、5.0。另外他也提醒蔡政府，台灣仍有許多台商在中國發展，不要一面倒向美國。

紓困範圍需擴大

賴正鎰指出，由於疫情可能到明年3月疫苗逐漸研發出來才能趨穩，可是目前的紓困3.0僅延續到年底，因此他呼籲政府繼續推出紓困4.0，甚至是5.0，而且規模要繼續擴大，讓各行業可以獲得薪資與營運補貼，並且展延信保基金還款年限至10年，另外還要減免水電費、營所稅、房屋稅等。

「許多產業經過紓困2.0之後，還是受創非常深，急需政府幫助。」賴正鎰表示，雖然之前商總的報告有提醒政府，製造業下半年會比較慘，但許多服務業，如旅館業、宅配業、小客車租賃業等還是沒有收入，而現有的還款期限太短，3年一到，很多公司都還在復原階段，同樣還不出錢。

因此商總提出5大建言，一、檢討紓困2.0並放寬紓困3.0；二、紓困振興須納入產業長期政策；三、比照外交泡泡，催生商業泡泡；四、超前佈署觀光產業，完善觀光基礎建設；五、加速國際布局，延續兩岸經貿共存共榮。

經貿不該過度親美

他提醒蔡政府，目前美國處於大選季，會把台灣當作美中貿易戰的談判籌碼，他希望在台灣不要無端捲入美、中相爭，並批評近日經濟部對愛奇藝、阿里巴巴等中資下達禁令的行為，「對台灣的經濟損失非常大」，台灣仍對中國有700億經貿順差。

賴正鎰希望蔡政府在開放美豬美牛，與美國拓展國際經貿發展之際，也要兼顧經營有成的中國市場，延續兩岸經貿共存共榮。針對經濟部長王美花稍早表示服務業經營狀況好，無須紓困的說法，他直言王美花沒有深入了解產業狀況，還有許多行業尚未拿到紓困2.0的貸款，服務業還是非常艱難。

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