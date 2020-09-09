傳勞保年金大砍30% 行政院：尚未正式啟動方案討論

近期傳出勞保將啟動年金改革，未來年金月領金額恐被大砍30%，除了勞動部已發布新聞稿澄清，行政院今（9）日也表示，勞保大砍30%是不實訊息，目前對沒有正式啟動任何方案的討論，政府會挹助財源，確保勞保財務的穩健與永續，並擔負最後的給付責任。

媒體日前報導指出，勞保年改將在兩年內登場，勞動部工作坊學者專家們也已取得共識，將讓所得替代率從1.55％降到1.3％，且將溯及既往，已經請領年金者也將適用，月領金額恐少30%。勞動部駁斥指出，工作坊為諮詢性質，一切都未定案。

行政院發言人丁怡銘也表示，針對網路上許多針對勞保改革的錯誤訊息，雖然每年都有許多學者提供相關意見，但有關勞保年金，目前絕對沒有正式啟動任何方案的討論，更絕無所謂將大砍30％的事情。

丁怡銘強調，政府會挹助財源，確保勞保財務的穩健與永續，並擔負最後的給付責任，請所有勞工朋友可以放心。