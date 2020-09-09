傳勞保年金大砍30% 行政院：尚未正式啟動方案討論
近期傳出勞保將啟動年金改革，未來年金月領金額恐被大砍30%，除了勞動部已發布新聞稿澄清，行政院今（9）日也表示，勞保大砍30%是不實訊息，目前對沒有正式啟動任何方案的討論，政府會挹助財源，確保勞保財務的穩健與永續，並擔負最後的給付責任。
媒體日前報導指出，勞保年改將在兩年內登場，勞動部工作坊學者專家們也已取得共識，將讓所得替代率從1.55％降到1.3％，且將溯及既往，已經請領年金者也將適用，月領金額恐少30%。勞動部駁斥指出，工作坊為諮詢性質，一切都未定案。
行政院發言人丁怡銘也表示，針對網路上許多針對勞保改革的錯誤訊息，雖然每年都有許多學者提供相關意見，但有關勞保年金，目前絕對沒有正式啟動任何方案的討論，更絕無所謂將大砍30％的事情。
丁怡銘強調，政府會挹助財源，確保勞保財務的穩健與永續，並擔負最後的給付責任，請所有勞工朋友可以放心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言