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工商協進會理監事聯席會議 林伯豐提六建議

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北即時報導

工商協進會今（9）日召開理監事聯席會議，理事長林伯豐表示，新冠肺炎疫情蔓延全球，世界經濟受到嚴重衝擊，雖然政府已推出多項短期紓困振興措施，但疫情後續發展仍未明朗，他仍提出六項建議：

一、明(2021)年起，基本工資將再度調漲為月薪24,000元、時薪160元，勞保費率由11%調高至11.5%，以及健保費率亦可能調漲，勢必加 重企業人事成本負擔，建議政府慎重研議將勞保負擔比率由資方、勞方與政府的負擔比率由原本的70%、20％、10％，調整為60%、20％、20％。

二、產創條例有關智慧機械投資抵減額度，建議提高至20% 並延長適 用年限。

三、為吸引國內外企業擴大投資台灣，建議持續進行稅(費)制改革 (1) 營所稅稅率由20%調降至17%；(2) 未分配盈餘免加徵5%營所稅；(3) 取消非油氣類產品之貨物稅及印花稅；(4)政府若開徵碳費 能源稅等環保稅費，應視國內經濟狀況，貨物稅、印花稅、空污費等稅費一起檢討。

四、離岸風電躉購費率過高，應每年滾動檢討;同時，用電大戶代金計算公式，離岸風電應同時納入躉購及競標裝置容量及費率，方為合理。

五、太陽光電廢棄物應訂定回收機制。

六、美豬開放進口後，應要求生鮮或加工業者明確標示產地及瘦肉精含量，並嚴加稽查;同時設立豬肉產業損害基金，輔導國產豬肉業者 升級設備，開拓國際市場。

離岸風電 太陽光電 疫情

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