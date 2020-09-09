台美BTA新進展 王美花：台灣一定要爭取 而且是大戰略

外界關心台美BTA（雙邊貿易協定）進展，經濟部長王美花今（9）日表示，雙方還在接洽中，王美花並坦言，台灣不容易加入雙邊或多邊協定，但台灣是外貿型導向的國家，台灣不僅一定要盡量爭取，而且還是大戰略，只是貿易協定不可能都是台灣得，沒有付出。

此外，針對美國國務院次卿克拉奇主持台美雙邊商務對話方式與時間，王美花表示仍在溝通中。

王美花指出，貿易就是大家來談互惠互利，而談判多會用國家的最大利益來爭取，美牛美豬問題，其實是過去政府就有答應美方的事情，現在則用國際標準，解決相關長期問題，當然這對推進台美之間的談判，一定也會有幫助。

王美花進一步表示，台灣也會非常仔細了解美國新的發展，比如美國最近和加拿大、墨西哥簽訂的USMCA，在很多制度上美國要求愈來愈嚴格、愈來愈高。因此，台灣需要思考的是，我們要走出去，找比較大的國家願意跟我們簽署貿易協定，這對台灣有一個非常重要的示範效果，對台灣來說非常重要。

王美花也說，雙邊貿易協定的談判一定有很多議題，不可能自由貿易談判時都是台灣得，沒有付出，沒有這回事，而台灣應該想清楚的是，以一個外貿導向的國家，要不要去追求跟人家合作？台灣的地位、政治的情勢要不要爭取？