推用電大戶使用再生能源牛步 立委籲檢討改進

民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠、民進黨立委洪申翰及綠色和平等環保團體今天舉行記者會指出，蔡英文總統將能源轉型視為任內重要政策，然而僅剩5年就要兌現的能源轉型，卻不見使用全台50%電力的「用電大戶」負擔再生能源責任，經濟部應檢討改進。

蔡壁如表示，能源局依「再生能源發展條例」所訂的「用電大戶條款」太過寬鬆，僅規範5000kW以上的用電大戶，應該與「能源管理法」列管之能源用戶設在800kW以上的標準一致。

蔡壁如也批評，電大戶僅需10%裝置容量為再生能源實在太低，至少要有「非核家園」再生能源佔比20%的目標，否則就變成全民幫用電大戶的財團負擔綠能的額外電費。

洪申翰說，經濟部現行草案版本仍有進步空間，包含適用對象應分階段漸進列管5000kW以下的用電大戶，緩衝期應從5年縮短為3年，讓第一批用電大戶在2023年前就完成裝設義務；與此同時經濟部應協助用電大戶以多元方式履行綠電義務，並思考納入更有彈性的購電模式。

洪申翰認為，經濟部現行版本雖已考量部分環保團體和產業界部分建議，但在草案預告期間，經濟部應採納民間所提出的建議，落實去年「再生能源發展條例」的修法原意，為台灣的氣候之路拉出正確的路徑。

綠色和平專案主任蔡篤慰表示，經濟部作為推動能源轉型的主要單位，卻小看用電大戶能為臺灣帶來的正面價值；在現行草案下，使用全台50%電力的用電大戶，只要負擔不到1%再生能源電力，而這些用戶對電力的需求，製造全臺30%碳排放量，在草案下也只能減少0.36%的碳排放，經濟部卻認為「已善盡企業社會責任」，令人難以接受。