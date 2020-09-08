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朋億8月營收3.58億元 月增45％

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
朋億總經理馬蔚。記者李珣瑛／攝影
朋億總經理馬蔚。記者李珣瑛／攝影

朋億（6613）今年8月合併營收達3.58億元，較上月的2.46億元成長45％，年增4.3%。累計今年前八個月合併營收26.86億元，較去年同期減少6.7％。

朋億表示，8月營收較上月成長，主要受惠中國地區半導體、光電等主要客戶加速資本支出投入，不僅高潔淨度化學品供應與分裝系統設備拉貨力道已有明顯提升，並加緊擴建新廠工程施作進度，帶動營收貢獻較上月成長45％水準，以目前中國地區主要客戶設備拉貨、工程進度施作需求轉強，再加上半導體、光電等大廠資本支出計畫相繼提升並加速啟動，有望挹注整體營運保持良好動能。

朋億總經理馬蔚表示，朋億今年第3季營收跟第2季持平或略下滑，第4季會優於第3季好，預估2020年全年營收跟去年相近，獲利受疫情影響會較去年下滑；目前在手訂單看到明年上半年。

美國政府考慮將中芯列入貿易黑名單，朋億表示，中芯占朋億營收比重超過10%，目前擴產計畫並沒有停止，對朋億營運沒有影響，只是後續仍待進一步觀察。

營收 半導體

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