朋億8月營收3.58億元 月增45％

1969年成立的康那香，在董事長戴榮吉的指揮下，於這次疫情加入口罩國家隊，打開多扇獲利之門。戴榮吉如何將康那香從女性生理用品大廠，轉為「創新研發不能停」的世界級口罩工廠？

2020-09-08 14:11