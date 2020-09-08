朋億8月營收3.58億元 月增45％
朋億（6613）今年8月合併營收達3.58億元，較上月的2.46億元成長45％，年增4.3%。累計今年前八個月合併營收26.86億元，較去年同期減少6.7％。
朋億表示，8月營收較上月成長，主要受惠中國地區半導體、光電等主要客戶加速資本支出投入，不僅高潔淨度化學品供應與分裝系統設備拉貨力道已有明顯提升，並加緊擴建新廠工程施作進度，帶動營收貢獻較上月成長45％水準，以目前中國地區主要客戶設備拉貨、工程進度施作需求轉強，再加上半導體、光電等大廠資本支出計畫相繼提升並加速啟動，有望挹注整體營運保持良好動能。
朋億總經理馬蔚表示，朋億今年第3季營收跟第2季持平或略下滑，第4季會優於第3季好，預估2020年全年營收跟去年相近，獲利受疫情影響會較去年下滑；目前在手訂單看到明年上半年。
美國政府考慮將中芯列入貿易黑名單，朋億表示，中芯占朋億營收比重超過10%，目前擴產計畫並沒有停止，對朋億營運沒有影響，只是後續仍待進一步觀察。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言