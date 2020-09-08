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力推太陽光電 蘇貞昌請沈榮津組專案小組協調

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影

行政院長蘇貞昌今（8）日出席太陽光電系統商業同業公會的會員大會，宣示政府發展太陽光電的決心，並表示已召集副院長沈榮津組成專案小組，若有業者要推動的工作，有各部會須媒合之處，就由沈榮津直接主持協調各部會，會更有效率。

蘇揆在沈榮津的陪同下出席本次會員大會。蘇揆表示，蔡英文總統自上任來就非常重視綠能發電，首先是將綠能產業列入「5+2產產業創新」，並在連任後提出「六大核心戰略產業」，要求方方面面地推動、貫徹綠能政策。

蘇揆表示，要做一件新的事情（綠能），一定會因不了解、觀念及利害關係不同，而有不同意見與牴觸，因此政府要讓大家知道政策要往哪走，並把事情做好，如太陽光電有人擔憂破壞環境、讓農地破碎，若不化解這些憂心，反對力量就會越來越大。

蘇揆表示，他7日一早就召集沈榮津、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、環保署長張子敬，以及能源局、台電等單位開會，將由沈榮津組成專案小組，就太陽光電相關業者要推動的工作中，有各部會必須媒合的地方，直接由沈榮津主持、協調各單位。

蘇揆列舉，他請農委會盤點適合施作太陽光電的土地，也請能源局、農委會就適合施作的農地、埤塘繼續盤點，向農漁民示範、說明後，依序辦理；此外，政府也會利用公共建築的屋頂、土地盡可能施作，一如他所宣布的「全國中小學班班有冷氣」政策的配套。

蘇揆接著說明，班班有冷氣政策，不只是安裝21萬部冷氣，也要請台電與業者配合，就教室屋頂、風雨操場來盤點設置太陽光電，此外還要請農委會、教育部與學校方面，同時進行植樹來減熱，這政策都要由政府各部會同時全面進行的。

蘇揆也當所有業者的面，慎重再次交代沈榮津「把這件事做到好」，並強調會請公股銀行，就綠能產業與業界所需的資金與幫助，都要給予足夠的支援，且相關所需投資，政府也會加碼來做。

太陽光電 沈榮津 綠能

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