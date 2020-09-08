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利多來了！前瞻基礎建設950億元 投入5G、AI、半導體

國發會：前瞻基礎建設每年推升經濟成長率0.8個百分點

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

國發會主委龔明鑫今（8）日表示，八年前瞻基礎建設計畫總預算8,400億元，加上帶動民間投資，預計總共可帶動1.4兆元投資，分配到8年，每年可增加經濟成長率0.8個百分點。

國發會表示，前瞻基礎建設計畫2.0（110年至114年）定案後，其中110至111年將編列2,300億元，稱之為前瞻第3期，並於今年9月送立法院新會期審查。

國發會指出，112至113年還會再編列1,800億元；114年再編列1,000億元。屆時再送立院審查。

前瞻1.0（106年9月至109年底），第1期和第2期共已編列約3,300億元。前瞻2.0（110年至114年）預算規模達5,100億元。前瞻1.0及前瞻2.0，合計達8,400億元預算。

龔明鑫表示，前瞻計畫推動已將近四年，剛開始有紛擾，實際做下去就有效果。國發會委外研究初結論是，政府公建投入1元，可帶動民間投資0.7元，依此計算，前瞻投入8,400億元，加上民間投資，合計可帶動1.4兆元投資。

他表示，1.4兆元投資分配在8年，每年約1800億元，占我國GDP約0.9%，這些投資財尚須進一步扣掉進口設備，進而推估，一年可為GDP成長率額外增加0.8個百分點。

國發會表示，前瞻1.0和前瞻2.0共八年期計畫加總起來，軌道建設和水環境預算各為1,902億元、1,939億元，皆占8,400億元的23%，占比皆較原規畫下調。城鄉建設占2,431億元、29%；至於數位建設則占1,382億元、16%，城鄉和數位建設占比則較原規畫上調。

國發會 前瞻基礎建設

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