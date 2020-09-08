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青創貸款核保將破10億元 台企銀拔頭籌

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

為力挺青年創業，政府8月1日起推出總額600億元的青年創業啟動金貸款；根據信保基金統計，至9月7日為止，累計核保件數1,088件，融資金額9.85億元，即將突破10億元大關。

信保基金資料顯示，目前共有台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀、台中商銀與花蓮二信等十家國銀辦理青創貸款。其中，台企銀辦理710件、核保融資金額6.16億元居冠，其次則是土地銀行，辦理176件、核保融資1.53億元排行第二，台灣銀行77件，核保融資7,566萬元為季軍。

資料顯示，十家國銀核保融資金額9.85億元，核保保證金額9.27億元，平均每件核保融資金額為90.52萬元，平均保證成數9.42成。

為支持青年頭家全力打拼事業、更無後顧之憂，政府推出600億元的青年創業啟動金貸款，其中350億元是由經濟部執行，由信保基金提供最高十成信用保證。

信保基金指出，本次修正青創貸款最貼心的就是100萬以下小額貸款，信保基金保證成數最高100%，並按中華郵政兩年期定存利率加0.575%補貼前五年利息，現為1.42%；創業青年得以申請表取代計畫書，且明文規定以負責人名義申貸，不得徵提保證人，以及採取一站式服務，簡化貸款程序，提供單一窗口諮詢。

另外，送保期間保證手續費率從低，以信保基金保證手續費計收要點的保證手續費年費率區間下限，現為0.375%計收；依批次信用保證要點相關規定辦理者，則以該要點保證手續費年費率區間下限，現為0.2%計收。

其中，保證成數最高十成，搭配銀行實質徵信、簡化申貸程序，信保基金與銀行共同聯手，力促100萬元以下小額貸款從優、從速、從簡。以申請表取代計畫書，以往困擾青年頭家，甚或須付出高額對價，尋求代辦業者代筆操刀的窘況，將可有效免除。此外，免徵提連帶保證人，進一步降低申貸門檻，讓貸款申辦水到渠成。

創業 兆豐銀行 台灣銀行

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