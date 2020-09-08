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益安生醫骨科四肢創傷內固定醫材 臨床使用結果良好

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

益安生醫（6499）今日宣布，美國子公司Panther Orthopedics發布骨科四肢創傷內固定手術微創醫材PUMA SystemTM臨床使用結果，成功展現優異的關節復原效果，使病人在短時間內恢復正常活動能力。

益安指出，醫材PUMA SystemTM為美國FDA唯一通過具彈性結構提供「動態內固定」之骨科植入醫材，提供患者關節韌帶在手術癒合期間，自體組織穩定且持續的內固定支撐，並保有創傷關節部位癒合後肢體所需自然彎曲活動之彈性，適用於腕部及踝部脛腓骨聯合韌帶固定手術、拇趾外翻修復手術及跗蹠關節固定手術等。

益安生醫董事長暨總經理張有德表示，在新冠肺炎疫情影響下，該產品臨床上仍達到重要里程碑，作為 Panther Orthopedics主要投資者，益安生醫將持續提供各項資源以協助公司成長，除資金之外亦包括研發專業、製造能力、業界人脈、及商業策略，以加速臨床規模擴充及銷售活動進程。

該產品自2018年上市以來，共追蹤逾50名接受踝部脛腓骨聯合韌帶固定手術的病患，觀察術中安全性、追蹤術後影像結果等關鍵臨床指標最長達22個月，由術後影像結果清楚顯示，100%病人皆藉由「動態內固定」達到良好癒合效果。PUMA SystemTM於各項安全性指標表現也相當優異，皆未觀察到植入物裂解、位移、脛骨與腓骨之間空隙過大、術中及術後感染等常見併發症，預後結果良好，相關臨床結果將整理後於醫學年會上發表。

美國足踝外科醫師Dr. Kent Ellington表示，在使用該產品的兩年期間，已將它應用於各類臨床情境，包括運動傷害、及高能量創傷如車禍等，皆未觀察到併發症並均達到良好的臨床治療效果。他認為，該產品將為未來臨床實踐帶來革命性變化。

美國Contra Costa醫學中心運動醫學暨足踝外科醫師Dr. Edward Tang表示，該產品利用鎳鈦合金的特性達到穩定之內固定效果，避免過度緊收、或因反覆荷載而鬆弛，鎳鈦合金植入醫材過去在足踝外科常使用於重建手術，已證明其材料穩定且安全性強，而該產品將鎳鈦合金創新應用於內固定創傷修復手術上，與傳統骨釘及新興肌腱固定懸吊鈕產品相比，具備顯著臨床優勢，並具有較好的長期預後結果。

益安子公司Panther Orthopedics創辦人暨執行長 Kathy Stecco表示 ，對於該產品所呈現優異臨床結果感到滿意，公司將持續擴大臨床使用及銷售活動，將PUMA SystemTM陸續應用於其他適應症及次專科，如運動醫學科及創傷醫學科等。

手術 益安

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