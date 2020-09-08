經濟部催生5G專網國家隊 估2022年產值上看500億

全球小基站白牌化快速崛起，在5G開台元年，經濟部今（8）日發表5G專網系統、應用場域實證推動方向及成果，透過整合國內網通、伺服器、系統整合商及營運商90家等業者，打造通訊技術與服務及應用場域「一條龍模式」，以客製化服務，建立切入5G專網的優勢，預計2022年國內外專網產值可達500億元規模。

經濟部今日舉行「5G邁大步 專網引新機」記者會，瞄準5G專網的新應用契機，投入5G企業專網國產產業生態系建置，為國內產業提供數位轉型關鍵服務，協助發掘更有效率的新商業模式。

經濟部技術處代理處長林德生表示，5G行業應用市場商機可期，未來全球電信設備市場產值達到上兆元規模；因此，現今5G設備白牌化與虛擬化的全新技術變革，對台灣而言是一個新機會。

林德生說，台灣的資通產業及伺服器產業具有切入5G專網優勢，尤其在晶片半導體、關鍵零組件、終端設備、網路設備、雲端伺服器等方面的產業供應鏈連結度高、市場競爭力強，再加上智慧城市應用普及場域示範。

因此，經濟部串聯設備到應用的國產端對端解決方案，建構網通產業、伺服器產業、系統整合到場域應用，邀集明泰、雲達、仁寶、三軍總醫院、遠傳、中華電信、工研院及資策會等單位共同投入專網開發，打造國產5G企業專網技術，並建構自主供應鏈，預期2022年國內外專網年產值可達到500億元規模。

經濟部5G辦公室主任許冬陽指出，2030年十大垂直產業受5G所帶動ICT投資將達1.5兆美元，為實現「5G設備，台灣製造」的目標，經濟部在「台灣5G 行動計畫」數位國家創新經濟發展政策，技術處以科技專案投入5G相關研發，歷經四年已建立小基站系統的自主核心技術、展開智慧工廠、智慧娛樂、智慧醫療、智慧交通等專網應用場域測試，並展開與歐盟在創新應用發展環境合作，更參與聯合國國際電信聯盟無線電通信部門組織，成為全球五個完成5G技術評估的組織之一。

5G專網垂直應用除將成為新興市場外，其產業鏈分工將更為細緻，除了基礎設備軟硬體技術，也需串聯應用領域、通訊技術與應用服務，因此催生了5G專網的產業新機會，如網通系統整合商，或應用服務整合商等。臺灣網通設備廠商不只生產設備，也可跨足網通系統整合領域；亦或是電信營運服務商，跨足應用服務整合等，甚至未來可將一整套解決方案輸出國外。