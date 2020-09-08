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年薪上看220萬！首場南部數位產業徵才13日登場

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
南台灣第一場專注數位創新科技的徵才博覽會今日舉行啟動儀式。照片／台南市府提供
南台灣第一場專注數位創新科技的徵才博覽會今日舉行啟動儀式。照片／台南市府提供

由台南市政府、Yourator數位人才媒合平台、凱鈿行動科技、成功大學所合辦的「2020南區數位創新職涯博覽會」將於9月13日在成功大學中正堂登場，當天將釋出超過1,200個科技與數位創新職缺，其中南部職缺最高年薪上看220萬。台南市長黃偉哲、立法院數位國力促進會劉世芳會長今(8)日特別偕同科技部南部科學園區管理局、資策會等為此南台灣第一場專注數位創新科技的徵才博覽會進行啟動儀式。

台南市長黃偉哲上任後，積極推動台南產業轉型，並以科技加值，成功吸引亞馬遜(Amazon)、寶蘊凌科(Linker Networks)、谷歌(Google)和艾司摩爾(ASML)等外商投資台南，創造更多在地工作機會。

隨著台南的科技人才需求逐漸攀升，黃偉哲自許為南台灣產業轉型先鋒，希望藉由此場徵才博覽會，持續帶動南台灣的數位轉型，吸引企業來台南投資，創造更多南台灣在地科技職缺，讓年輕人不再北漂。而隨著蔡英文總統的大南方計畫即將逐步落實，台南更希望藉由此場盛會彰顯作為大南方科技領頭羊的角色。

立法院數位國力促進會會長，同時也是高雄的立法委員劉世芳也偕同南科管理局鄭秀絨副局長、資策會地方創生服務處洪毓良副處長、智慧製造促進會南區林炳輝會長等產業先進一同見證這場台灣南部數位發展的歷史。

劉世芳指出，自己邀請跨黨派立法委員成立立法委員數位國力促進會，便是想要從立法層面響應蔡英文總統的數位轉型政策。而有鑒於數位人才處於數位轉型政策的關鍵位置，立法院數位國力促進會成立的首要創舉便是與美國在台協會共同推出了人才循環大聯盟計畫，希望從國際交流與新創培育等方面落實台灣數位人才培育，此場博覽會無疑就是最佳案例。

專注於數位與科技人才媒合的Yourator數位人才媒合平台創辦人陳秋瑜引據經濟部產發局的「2020-2022智慧機械產業專業人才需求推估調查」，表示台灣應推動產業自動化、數位化及智慧化，以期達到產業轉型、產業創新與產業加值化，預計專業人才需求量為12,700人。此次博覽會有超過60家企業徵才，300種科技與數位創新職缺，需求人才數量更超過1,200名，預計會有2,000位民眾報名參加。希望能夠協助台南搶占此波產業轉型人才需求潮，讓相關產業職缺與在地人才都留在地方，以利未來持續發展。

台南起家，目前軟體開發業務已經擴散到167國的凱鈿行動科技創辦人蘇柏州強調，過去台南產業結構偏向傳統產業與農業，雖然隨著南科發展，逐漸有科技業進駐，但仍偏向硬體製造。不過隨著市府努力轉型「科技新都」，越來越多軟體廠商與新創考慮來台南設點。這次獲得日本、德國大獎的台灣新創iCHEF和來自日本的物聯網新創VACAN前來尋找來台南設點的拓荒人才，可以看見台南對軟體廠商的吸引力提升，也看到台南科技產業人才受到肯定。

台南市政府研究發展考核委員會主委戴偉峻補充，台南每年有約2,000名資通訊相關科系畢業生，這次徵才博覽會也特別與國立成功大學等各家台南大專院校合作，希望可以促進在地學子在地就業。市府將也會繼續推動智慧城市，吸引更多相關廠商進駐台南，希望可以創造更多就業機會。

徵才 劉世芳

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