後疫時代超前布局 寶齡富錦5.94億元收購正峰化學

寶齡富錦宣布，以5.94億元現金為對價，採「股份轉換」方式收購上游原料藥廠正峰化學，此時策略性收購上游原料藥廠，計畫於近年內在台灣打造全球拿百磷原料藥供應鏈生產基地，有效的延長獲利生命週期，擴展市場覆蓋，進而提升藥品銷售利潤，達到多贏局面。

寶齡富錦指出，正峰化學現為指標新藥拿百磷之原料藥（檸檬酸鐵）於台灣的獨家代工廠，而拿百磷自美國、日本及台灣上市銷售以來，累計銷售已超過5億美元，美國市場去年更創下全年逾11.1億美元的歷史銷售新高，未來在韓國、東南亞、歐洲及中國大陸市場陸續加入上市銷售，預期可奠定穩定獲利基石。

寶齡富錦也說，正峰化學原料藥廠目前登記持有國內外16張原料藥藥證，主要銷售市場包含歐、美、中東東南亞等重要地區，現有多項產品線具有高進入門檻、競爭少、擴充性高之市場優勢，除可為寶齡富錦帶來更多元的營收與獲利，更為長期價值鏈整合奠定基礎。

寶齡富錦表示，今年在歷經新冠肺炎疫情的衝擊下，全球原料藥的短缺或是無預警的限制出口，大幅增加醫療安全的不確定性，進而導致市場斷供和醫療企業營運成本提升，此時收購原料藥廠，也是為寶齡面對後疫情時代預先布局之一，股份轉換基準日暫定為今年11月30日。