明基材外銷實績優 獲金貿獎最佳貿易貢獻獎

偏光板大廠明基材料（8215）2019年進出口實績與成長率表現優異，居光學類同業之冠，獲經濟部表揚，頒發金貿獎殊榮。頒獎典禮由經濟部長王美花親自出席並頒發獎座，明基材料由總經理劉家瑞代表領獎。

金貿獎是由經濟部國際貿易局主辦，為表揚前一年度積極拓展貿易，促進經貿發展之出進口績優廠商所設立的獎項。

明基材料董事長陳建志表示，偏光市場競爭激烈，明基材料持續技術投資，專注高附加價值產品發展，以做出市場區隔與差異化。此外，也加強客戶服務，積極新市場佈局，維持成長動能。

除了穩健成長的偏光片事業，明基材料也積極以材料科學專長，將產品開發觸角延伸至先進電池材料、醫材及醫療消費產品等領域，以創新技術及多元產品，滿足客戶及市場需求，維持公司競爭優勢。