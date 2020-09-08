寶齡富錦完整布局策略 以5.94億元收購正峰化學

寶齡富錦（1760 ）今（8）日召開董事會決議，收購拿百磷原料藥檸檬酸鐵獨家代工廠-正峰化學，擬採企業併購法及其相關規定，以現金為對價，採股份轉換方式收購正峰化學，該交易之初始價金為新台幣5.94億元，並依股份轉換協議書約定機制調整最終買賣價金，股份轉換基準日暫定為今年11月30日，股份轉換後，正峰化學將成為寶齡百分之百之子公司。

寶齡表示，正峰化學現為拿百磷原料藥－檸檬酸鐵獨家代工廠，其廠房坐落於桃園大園觀音工業區，佔地約4000坪．具有完整的工業和環保用地建置與生產設備，有助於未來企業產線整合、調整及商業佈局等發展。

正峰化學原料藥廠目前登記持有國內外16張原料藥藥證，主要銷售市場包含歐、美、中東、東南亞等重要地區。現有多項產品線具有高進入門檻、競爭少、擴充性高之市場優勢。寶齡認為，未來可望帶來更多元的營收與獲利，更為長期價值鏈整合奠定基礎。

今年在歷經新冠肺炎疫情的衝擊下，全球原料藥的短缺或是無預警的限制出口，大幅增加醫療安全的不確定性，進而導致市場斷供和醫療企業營運成本提升。此時收購原料藥廠為寶齡面對後疫情時代預先布局之一。

此外，寶齡富錦指標性新藥拿百磷自美國、日本及台灣上市銷售以來，累計銷收已超過5億美元，美國市場於2019年更創下全年1億1千多萬美元的歷史銷售新高，未來在韓國、東南亞、歐洲及中國大陸市場陸續加入上市銷售，預期可為公司奠定穩定獲利基石。寶齡富錦除本身為化合物及製程專利權人外，此時策略性收購上游原料藥廠，計畫於近年內在台灣打造全球拿百磷原料藥供應鏈生產基地，有效的延長獲利生命週期，擴展市場覆蓋，進而提升藥品銷售利潤，達到多贏局面。

寶齡富錦在拿百磷原料藥(檸檬酸鐵)的市場佈局策略完整，其次世代原料藥已然申請專利，具有簡化既有生產流程，提高良率，降低成本及提升獲利等優勢，在收購後可進一步提高競爭門檻和增加合作模式選項，進而為公司開創拿百磷多元獲利方程式。