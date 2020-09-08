國產8月營收續站高崗 年增1.2%

國內混凝土龍頭國產（2504）今天公告8月營收14.63億元，年增1.2%。而如果扣除去年10月出售福建水泥，今年少掉相關營收認列，單看國產的混凝土本業8月國內銷售額達到11.09億元，更是比去年同期大幅成長14.2％。

相較於國產營收續站高崗，國產今年不拚出貨量成長，而是採取「擇優出貨」策略，今年全年預拌混凝土的發貨量仍以650萬立方米左右為目標，與去年差不多，營收成長動能主要來自高端的混凝土產品出貨增加。而搭配產品組合的優化，國產的獲利成長幅度遠高於營收成長。

在此之前，國產剛公布第2季稅後純益7.64億元，較去年同期爆炸成長6.56倍，也比第1季增加1.85倍，包括毛利率和營益率皆打破歷史紀錄。

受此激勵，國產近期股價勇猛，今天再大漲0.85元，終場收在24.8元，續創近十年多來的股價新高。如果從3月中股災發生時的低點起算，不到半年波段漲幅高達1.56倍。

國產發言人邱隋益分析，隨著美中貿易戰+新冠肺炎，帶動台商回流趨勢。而台商回台第一步就是建廠，雖然這對於混凝土而言需求量不是最大，但台商回台建廠追求速度和品質，價格其次，所以大多會找大品牌的上市公司，不是大廠沒辦法接單，對於國產而言優先受惠，而且高階混凝土的利潤也會優於一般產品。

他看好台商回流的趨勢才剛起步，加上第4季許多工程趁著過年前加緊趕工，是混凝土業的傳統旺季，公司對於今年下半年營運看法維持審慎樂觀。