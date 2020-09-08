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聯合再生：安全儲能才是綠色能源的王道

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
聯合再生能源董事長洪傳獻。記者胡經周攝影／報系資料照
聯合再生能源董事長洪傳獻。記者胡經周攝影／報系資料照

聯合再生能源（3576）現為全台最大太陽能公司，由於綠色能源未來的發展潛力，該公司於2018年即開始投資新事業朝著儲能系統發展，尤其是電化學的鋰電池儲能方面。為了達到世界級的儲能系統標準，在開發之初即選定與全球最高規的UL實驗室進行合作，以當時最先進的UL9540安全標準為技術開發的指導方向，並成功在2019年底從UL實驗室取得了全球第一張大型工商業用儲能系統的UL9540認證。

自2018年起，陸續傳出儲能系統發生意外事件，最引起國內各大媒體及企業關注的是台北內湖科學園區附近的大型儲能系統在測試過程中意外失火事件。另外，美國公用事業廠商APS (Arizona Public Service)發佈了一份委託全球認證機構挪威船級社（DNV GL）的調查團隊針對2019年4月APS在美國亞利桑那州McMicken變電站運營的電池儲能系統起火爆炸的調查報告，此報告指出，其主要原因就是因電池過熱失控而導致的起火爆炸。

聯合再生能源表示，該公司的儲能系統通過了標準中的熱失控測試。在測試中即便強制引發單電芯熱失控，電池組仍然沒有起火爆炸。而且URE的電池管理系統(BMS)更在UL實驗室通過了UL/IEC 60730-1的認證，具備了冗餘設計，防死機設計，在可靠度方面與國外一流廠商並駕齊驅，在國內自主技術開發的廠商中後來居上。

聯合再生能源強調，該公司是台灣首家經UL實驗室取得UL9540大型工商業用儲能系統認證的太陽能大廠。企圖從太陽光電的單純創能，邁向「創」+「儲」能的解決方案提供商。在目前全球能源轉型之際，聯合再生希望結合UL的驗證能力，強強聯手，有效降低大型鋰電池儲能系統的火災意外，為再生能源的綠色未來提供一條安全可靠的發展道路。

電池 太陽能 再生能源

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