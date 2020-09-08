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不怕疫情！嘉市工商策進會助攻 茶業公司拓展海外

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市工商發展投資策進會總幹事陳香縈（右一）說，福聯興公司透過線上小型機動拓銷團，成功拓展海外。圖／市府提供
嘉義市工商發展投資策進會總幹事陳香縈（右一）說，福聯興公司透過線上小型機動拓銷團，成功拓展海外。圖／市府提供

因應疫情難出國，嘉義市府工商發展策進會與中華民國外貿協會合作，透過線上媒合平台幫企業主拓展海外市場，福聯興國際開發公司（聯興茶業）日前已透過線上小型機動拓銷團，成功媒合香港及澳門兩家貿易商欲購買茶包及茶葉，順利擴展外銷。

嘉義市工商策進會總幹事陳香縈表示，福聯興國際開發有限公司從生產，製造到販售為一條龍作業，茶包銷量在全台飯店市場市占率已達4成之高，商品定位極廣，從平價的手搖店茶葉原料，到飯店茶包到精品茶葉都有。

福聯興透過線上平台媒合到香港、澳門等海外貿易商，外貿協會也派團隊到福聯興拍攝線上 720度VR現場環景及360度商品環物拍攝，以AI自動將2D轉成3D雲端技術，能讓國外買家看到工廠生產線情況及全商品系列展示。

福聯興今年10月份取得HACCP、ISO22000、食品安全系統雙認證，未來想進軍美國大華超市（指標性亞洲超市），主打中國因中美貿易戰造成的美國市場缺口，拓展市場多元性。

陳香縈指出，目前申請「小型機動拓銷團」的在地業者以食品業居多，先前已有在地食品業者小夫妻拌麵，順利透過外銷商品至美國西亞華人超市。「數位轉型」對於中小企業與傳統產業極其重要，商家也會面臨「品牌轉型」的困境，必須研發新型產品，以符合市場需求。

工策會回歸根本，耕耘以選擇在嘉義市落腳的中小企業，把他們帶到國際市場上，透過進出口貿易，擦亮品牌，將嘉義市品牌帶往國際市場，拓展更多商機，同步推行中小企業加入「創櫃板」，為股票正式上市前的第一步，鼓勵企業逐步增資，擴建產能、生產線等，逐步走向上櫃。

目前還有名額可提供商家加入「小型機動拓銷團」，並鼓勵商家報名時，要有足夠信心，其他不足處市府都可以協助，像是中英文商品翻譯介紹、進出口報關等，工策會可協助媒合專業人員，協助解決難關。

外貿協會也派團隊到福聯興拍攝線上 720度VR現場環景及360度商品環物拍攝。圖／市府提供
外貿協會也派團隊到福聯興拍攝線上 720度VR現場環景及360度商品環物拍攝。圖／市府提供
嘉義市工商發展投資策進會指出，福聯興公司茶葉市場市占率高，透過線上小型機動拓銷團，成功拓展海外。圖／市府提供
嘉義市工商發展投資策進會指出，福聯興公司茶葉市場市占率高，透過線上小型機動拓銷團，成功拓展海外。圖／市府提供

外貿協會 茶葉

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