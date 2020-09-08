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全球就業展望調查 雲端建置、數據分析等專才搶手

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

萬寶華企業管理顧問公司今（8）日發布2020年第四季 〈ManpowerGroup全球就業展望調查〉，台灣雇主聘僱信心升高，就業展望淨值為+20%，在全球43個國家及地區中，台灣就業展望淨值排名第一。其中，工程建設業、服務業、金融保險及不動產業人力需求增加最多。

萬寶華表示，全球經濟面對疫情的不確定性，可能會影響以 出口為導向的台灣，雇傭巿場有再次趨於保守的可能性。

在七大業中，因公建及前瞻基礎投入增加，助力工程建設業人力供需，雇主預測第四季就業展望淨值+32%，蟬連七大行業之首，與上一季相比上升了9個百分點，與去年同期相比下降了1個百分點。

至於服務業，因雲端運算及電子商務需求推升AI、資料科學領域專才之需求，服務業雇主對第四季的聘僱意願抱持樂觀，就業展望淨值為+23%，與上一季相比淨值增強18 個百分點，與去年同期相比衰退7個百分點。根據經濟部統計處的最新統計，第二季電腦及資 訊服務營業額年增6.8%，主因為疫情帶動遠距上班、宅經濟及電子商務等領域蓬勃發展，巿場對雲端建置及網路資安需求持續增長所致，雲端數據分析、資料科學等專才相對搶手。

金融保險及不動產業則因數位金融人才需求不停歇，第四季金融保險及不動產業的聘僱信心較上一季上升12個百分點，就業展望淨值為+23%，與 年同期相比下降了7個百分點。萬寶華分析，金融數位化時代電子交易量持續增加，除了一般行員外，客服、數位理財顧問、數位行銷等職務仍是榜上有名；值得一提的是，財政部擬率八大銀行推動「高階資產財富管理中心」計畫，鼓勵行庫開發財富管理業務，引流外資回台提供高端理財服務，因此展望未來有財富管理、財務操作及國際金融等專業人才可望成為新寵，有優秀外語能力的人才易受青睞。

雲端運算 財富管理 萬寶華

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