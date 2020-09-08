Q4全球就業展望調查 台灣成長20％ 全球排名第一

萬寶華今（8）日發布最新「全球就業展望調查」，調查顯示2020年第4季台灣就業展望台灣雇主聘僱信心增強，就業展望淨值為正成長20%，在全球43個國家及地區中，台灣就業展望淨值排名第一，主要是疫情衝擊減緩，台灣雇主聘僱意願升高。

不過，萬寶華也示警，由於全球經濟面對疫情的不確定性，可能會影響以出口為導向的台灣，雇傭巿場有再次趨於保守的可能性，因此這次對於何時回歸疫前招募水平的問項，有57%超過半數的台灣雇主表示「不知道」。

此外，該份調查亦顯示，在7大行業中，又以工程建設業聘僱意願最為強勁，其它依序為金融保險及不動產業、服務業、批發零售業、製造業、休閒餐旅業，以及聘僱意願居末的運輸倉儲及通訊業。但，與上一季相比，七大行業的就業展望淨值皆增強，其中休閒餐旅業的就業展望淨值增幅30個百分點最為強勁，服務業增幅18個百分點次之，運輸倉儲及通訊業增幅5個百分點最小。

不過，若與去年同期相比，7大行業中僅休閒餐旅業為增強，增幅5個百分點，製造業及批發零售業沒有變化，其它四大行業則為衰退。

對此，萬寶華台灣專業人才事業總經理吳璧昇分析指出，調查結果顯示，台灣雇主對第4季的展望預測樂觀，回溯萬寶華的歴史調查數據發現，台灣雇主在因應疫情的恢復期相較10年前金融危機時縮短了6個月，主要歸因於台灣疫情控制得宜，疫情衝擊減緩，國內經濟暫獲穩定，雇主對台灣經濟信心因之受到提振所致，因此展望未來不若疫爆前期低迷悲觀，特別是休閒餐旅業在內需的刺激下獲得支撐，聘僱意願增強。

吳璧昇表示，整體而言，雖然台灣7大行業雇主皆預測第4季的就業展望較第3季為佳，似有復甦之兆，然面對全球疫情發展的不確定性，不排除經濟面可能再次承壓，若就此斷言台灣經濟景氣已復甦則仍言之過早。

此外，受疫情影響，本次調查結果也發現，全球有近4成的雇主考慮採用部份時間遠距工作和靈活的工作時間，有二成的受訪雇主考慮實施100%遠距工作；台灣則有超過四分之一的雇主考慮採用部份時間遠距工作和靈活的工作時間，有近一成半的雇主考慮採用100%的遠距工作，也有少數雇主計劃提供兼職工作。同時，五分之一的受訪雇主期望為員工提供更多學習和發展新技能的機會，而計劃提供員工更多的健康和福利的雇主也有三成。

上述問券調查訪談台灣 1,094 位雇主，藉以了解企業於 2020年10至12月間的聘僱意願。