紓困資金來了！製造業無薪假緩和 周減186家、4,551人

勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假有666家、15,299人，一周內減少186家、4,551人；各業實施無薪假普遍減少，其中製造業因紓困3.0資金到位，實施無薪假減少最多，其次是批發零售業。

勞動部統計指出，這期無薪假家數和人數仍集中在製造業，製造業現仍有263家、10,943人實施無薪假，占全體無薪假人數的七成一。但較上周大減73家、2,541人。

勞動部官員表示，製造業無薪假大幅減少，主要有兩大因素。一是廠商實施無薪假周期到8月31日，停止無薪假於本期反映在統計上；二是經濟部已發布紓困3.0營運薪資及資金補貼方案，也會有助於無薪假之趨緩。

製造業四大業中，無薪假情勢皆趨緩。原本因景氣趨緩衝擊最嚴重的金屬機電工業，目前有136家、4,296人實施無薪假，較上一周減少42家、1,486人，減幅最明顯。

資訊電子工業目前有26家、534人實施無薪假，較上一期減少8家、294人。

化學工業現則有45家、3,695人實施無薪假，較上一期減少13家、345人。民生工業現則有56家、2,418人實施無薪假，較上一期減少10家、416人。

至於與製造業連動性高的批發零售業，目前有224家、2,421人實施無薪假，較上一期減少36家、1,206人。

隨著暑假結束，外界憂心國旅退燒，統計也顯示，服務業無薪假也全面趨緩。住宿餐飲業目前有22家、344人實施無薪假，較上一期減少19家、293人，官員說，國旅應會成為常態。

支援服務業（旅行社）現有37家、302人實施無薪假，較上一期減少15家、232人。官員說，係部分業者實施無薪假周期到期。