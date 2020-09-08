股市賣壓帶來避險買盤 投資級債動能強勁

上周科技股漲多帶動避險資產買盤，但風險性債券未受明顯影響。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周三大債市持續迎來資金淨流入，其中投資級債受惠於市場上提高的避險情緒，淨流入資金較上周成長8成來到約149.5億美元，動能強勁。

安聯投信指出，投資人上周對科技股的獲利了結對股市帶來明顯賣壓，連帶產生的避險買盤推動如公債與投資級債等一度走揚，但後因美國最新的8月非農就業報告優於預期，加上失業率下滑至8.4%，較前一月的10.2%明顯改善，公債殖利率在市場情緒快速轉變下也出現回升終場收在0.721%，進而使相關長天期避險資產在此期間內價格明顯波動。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，在經過連續數月的上漲後，風險性資產如美股主要指數等上周出現修正，雖主要原因為漲多調整，基本面包括經濟與企業獲利成長整體仍持續邁向復甦方向前進，無明顯改變。但在股市來到歷史相對高位、波動度可能加大的此時，波動度較低且能提供穩定金流的投資標的，持續受到不少投資人青睞。

謝佳伶表示，對於較保守的投資人來說，傳統避險資產如公債往往是首先想到的選擇，但隨著央行調降利率救市以及避險資金大量流入影響下，公債的殖利率今年已被壓低至0.6%左右的低點，且因存續期平均長至8年以上，在到期之前價格易受到多空消息快速變化而出現較大幅度波動，進而影響投資人的整體收益。

相較之下，謝佳伶指出，高收益債在擁有債券原較為穩定、具息收特性外，又比公債更能捕捉市場樂觀氣氛、有較佳的向上表現空間，可在風險與收益資產間取得一個較佳的平衡；此時若可進一步挑選存續期較短、受惠於美國穩健經濟基本面與政策支持的美國企業所發短年期高收益債，便有望藉由更短的存續期，降低期間可能發生的信用及波動風險，並可獲得明顯優於公債的票息，在控制風險的前提下提供投資人最佳收益。