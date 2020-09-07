公司登記不畏疫情逆勢成長 會計師分析三原因

即使新冠肺炎疫情籠罩全球，重創各國經濟，但台灣新設立公司仍逆勢成長、公司登記家數更持續寫新高。據經濟部統計處統計，今年1至7月新設立公司家數比去年還多360家，即使申請解散、撤銷及廢止公司的也不少，還是讓公司登記家數寫歷史新高。會計師表示，近期經手較多的案子，包括掌握醫療相關商機、離職後創業尋求第二春，而政府創業補助也有推波助瀾效果。

經濟部統計處指出，1至7月新設立公司家數為2萬4543家，較去年同期增加360家，年增率1.5%，其中以專業、科學及技術服務業占22.4%最多，其次為製造業占16.8%、營建工程業占13.7%家數最多。

同時，今年7月底公司登記現有家數達71.2萬家，為歷年新高。統計處表使，今年1至7月申請解散、撤銷及廢止公司有1萬7939家，但是由於新登記家數增加數較多，因此公司登記現有家數仍然比過去都要高，比去年年底增0.9%。

嘉威會計師張宏尉表示，今年部分買賣業、製造業的新設立申請確實與口罩有關，另外近期由於疫情關係，轉換跑道的人不在少數，資歷較深、具備專業者可能選擇創業，而非找下一份工作，同時，各級政府推出創業補助，也有推波助瀾效果。

在疫情陰霾之下，統計處指出，今年7月底公司登記現有實收資本額為24兆9358億元，其中以製造業7兆9655億元、占31.9%，金融及保險業7兆9599億元、占31.9%為最大宗；與上年年底比較，合計淨增加297億元，其中以金融及保險業淨增加1300億元較多，其次分別為電力及燃氣供應業淨增加676億元，專業、科學及技術服務業淨增加660億元。

不過，製造業則因部分業者為調整資本結構或收回限制員工權利新股等辦理減資，導致淨減少2829億元。