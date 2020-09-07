推動青創貸款 信保基金60場說明會全台走透透

中小企業信用保證基金為協助青年創業圓夢政策，共規劃計60場「創業融資保證及政府輔導資源說明會」，全台走透透。同時，為協助受疫情影響的中高齡勞工開創事業第二春，信保基金也搭配勞動部「微型創業鳯凰貸款」，及各地方政府創業型融資保證說明。

經濟部已修訂「青年創業及啟動金貸款要點」，簡化其申貸作業程序、減輕貸款利息負擔，協助青年圓夢，提供貸款100萬元以下，得以申請表格取代計畫書撰寫、從優從速辦理7日內完成審查、保證成數9.5成、前5年貸款利息由政府補助等優惠措施，以協助青年頭家取得創業經營所需資金，營造有利青年創業環境。

信保基金規劃全台共60場「創業融資保證及政府輔導資源說明會」，並且為即時提供服務，活動現場將設置諮詢櫃台，安排銀行、信保基金、輔導團隊顧問提供創業諮詢服務，部分場次，如宜蘭場，更將安排銀行於現場受理申請。

信保基金表示，首場「創業融資保證及政府輔導資源說明會」將於9月9日14時至16時在台中市商業會會議室舉辦。信保基金指出，後疫情時代全球經濟正面臨重大改變，信保基金將持續與各界密切合作，實踐「政府給您靠、信保幫您保、銀行借您錢」作法。