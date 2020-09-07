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量減價增 台塑四寶看旺Q4

聯合報 / 記者林海/台北即時報導

疫情影響需求、加上多廠定檢，導致產銷量減少，台塑四寶公告8月營收合計859.86億元，年減27.9%，其中僅南亞8月營收222.09億元，較7月成長2.1%，其餘三寶營收表現都較去年同期與7月衰退，但四寶主管普遍預期，全球經濟逐漸走出谷底，產品價格緩步走揚，第3季營收表現將由於第2季。

台塑董事長林健男表示，受到疫情影響，全球貿易V型復甦希望渺茫，L型復甦最有可能，顯示在後疫情時代，雖然各國重啟經濟方向不變，經濟數據持續改善，但反彈力道受到全球疫情第2波威脅，仍有些不確定性。目前看來，8月下旬主要國家的疫情致死率走低，降低各國再度採取封鎖措施的可能性，下半年經濟衰退幅度已不如第2季多國封鎖時來的嚴重，全球經濟成長可望逐步回穩。

此外，中國大陸疫情受到控制，且長江水患並未釀成重大災難，第2季經濟數據已見反彈，林健男表示，經濟預測機構都上修大陸GDP至1.5%及1.7%，且中國大陸計畫擴大內需，透過內循環減輕中美貿易戰及疫情對其外貿產生的不利影響，將可對石化產品需求增長產生正面助益。

林健男也說，第4季是石化產品旺季，加上亞洲有8家輕裂廠安排歲修，合計年產能696萬噸，影響乙烯供應減少106萬噸，下游衍生物配合停車或降產，市場供給減少，也都有利支撐石化產品價格。

南亞8月營收為四寶中表現最佳，董事長吳嘉昭指出，各國面臨經濟衰退的危機下，已經重啟經濟活動，南亞的化工產品受停車定檢因素影響，營收可能略少於第2季，但電子材料方面則因為各大手機品牌商陸續推出5G產品，且汽車板因庫存已逐漸去化，備貨訂單增加，加上消費性電子與民生及宅經濟的基本需求，營運仍有支撐。

台化副董事長洪福源同樣也認為9月營收將較8月成長，主要因為石化產品價格已經開始回升，部分客戶訂單也已看到年底，加上各國持續貨幣寬鬆政策，因此營運上已經走出疫情陰霾。但他也說，大陸新產能仍是最大挑戰，因為新產能投產壓抑著價格的回升，需要時間等待市場去化。

台塑化總經理曹明指出，主要因為新冠肺炎疫情影響，造成油品需求疲弱，但7、8月油價表現比預期好，推估油價在11月上旬、感恩節前，或將呈現緩步走揚、區間震盪走勢。

疫情 營收 台塑化

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