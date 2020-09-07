8月家用健身器材業績倍增 喬山看好第4季旺季效應

喬山（1736）公告8月合併營收22.3億元，為今年以來營收次高，年增0.7%，若以美金計則年增7.1%；累計1-8月營收155.7億元，年增3.7% ，美金計則年增7.9%。喬山表示，隨著第4季健身器材的旺季來臨，營運表現將逐季攀高 。

喬山表示，自疫情爆發以來，在家運動的風潮興起，家用健身器材營收成長持續強勁，8月營收年增113%，其中美國線上購物成長最為顯著，年增高達760%，喬山也趁勢在各國拓展新的電商通路，搶攻此波商機。在新產品部分，9月即將推出Horizon家用互動線上課程產品，以新穎的運動概念搭配時下最夯的網路社群及語音串流科技，話題十足。在整體市場需求強勁，加上新通路及新產品的貢獻下，預計今年家用器材的高營收成長將會延續到年底。

同樣的受到疫情影響，商用健身器材銷售數據在4月份經歷了最艱困的時刻，喬山表示，目前全球的健身房大部分已恢復營業，會員陸續回到健身房運動，原本擱置的展店計畫也重新啟動。The Gym Group是英國掛牌的大型連鎖健身房集團，解封後迄今已開了四間新的健身房，旗下健身房總數增加至183間，對健身房產業持續成長有信心，預估疫情之後的健康意識更會加速此一趨勢。

喬山表示，該公司目前進行多項安全措施，讓會員放心回到健身房來，在重新營業後的短短五周內，新會員增加了8.7萬人，目前會員人數達到67.6萬人，而且隨著會員信心的增加，每周的會員造訪健身房的數量也在增加中。後疫情時期，健身房市場正穩健地走回原先成長的軌道。