科妍8月營收創新高 較去年同期倍增

科妍（1786）公布8月營收為7,019.3萬元，較去年同期成長118%，單月營收創下歷史新高。科妍表示，今年上半年受新冠肺炎疫情影響，限縮海外新客戶的行銷業務推廣活動，致使整體營收成長不如預期。但隨著歐洲、中國及俄羅斯等各大經濟體陸續解封下，預期第4季會恢復過去成長軌道。

科妍表示，8月營收受惠於長效一針劑型關節腔注射劑獲國內健保給付，與客戶通路商聯手在各大醫學中心舉辦產品發表，行銷策略奏效，推升各大醫院進藥需求；另，大陸法思麗皮下填補劑的需求也隨著大陸經濟活動迅速恢復，在出貨數量有顯著增加，未來雙方除了在大陸市場持續合作，大陸的合作伙伴高德美公司（Galderma）也有意將科妍法思麗產品推廣到全球。

科妍表示，今年雖受到新冠肺炎影響，包含歐洲及東南亞新客戶出現暫時性出貨延遲，但隨著疫情減緩，各大經濟體將逐步恢復，未來海外新客戶的營收仍具有成長動能。在全球前二大醫藥市場大陸及美國的布局，今年也有斬獲，主要產品包含一針及三針劑型關節腔注射劑和膀胱灌注液與策略夥伴泰宗公司簽訂在大陸的獨家總經銷合約，雙方緊密合作進行產品銷售許可查登作業。

美國一針劑型關節腔注射劑市場的經銷通路客戶，針對科妍新廠今年通過ISO及GMP查廠的結果滿意，未來隨著大陸及美國客戶查登的進展及具體可行的市場計劃，可為營運帶來顯著成長。