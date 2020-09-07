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2周內完成口罩國家隊專案勞檢 新北籲中央檢討放寬工時

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

為釐清口罩國家隊是否超時工作，新北市勞工局所屬勞動檢查處將針對轄內口罩工廠發動專案勞檢，預計2周內完成檢查，督促口罩工廠確實遵守勞基法相關規定。新北市勞工局今（7）日呼籲中央，基於保護勞工身心健康，應重新檢討放寬工時上限。

新北市勞動檢查處迄今已針對轄內口罩工廠超時案開罰二件，並將在二周內完成轄內所有口罩工廠的專案勞檢。

考量防疫優先，勞動部曾放寬防疫物資相關產業趕工生產，可適用勞基法第32條第4項及第40條有關「天災、事變或突發事件」的特殊加班規定，並要求各縣市勞工局「以執行法遵訪視為原則」。

為維護勞工身心健康，新北市勞工局長陳瑞嘉陳瑞嘉在「全國勞政主管會報」表示，應重新檢討從寬解釋工時上限函釋的適用時機，避免成為「空白授權」，同時也說明新北市將對轄內口罩工廠發動專案勞檢。

新北市勞工局呼籲，口罩工廠在特殊情況下雖可放寬加班及休假規定限制，但雇主仍需在事後24小時內，詳述理由向勞工局報備，且應加倍發給特殊加班或停止假期工資，並於事後給予勞工補休。

另外，新北市勞動檢查處雖於9月4日對大陸製口罩混充販售的加利科技公司實施勞檢，因調查局急於釐清刑事案件，導致無法完成檢查，將於9月9日再對該公司實施檢查。

口罩 勞工局 勞檢

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