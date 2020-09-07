本土圖書市場萎縮 五年內銷售額估減2.1％

新冠肺炎加速數位化浪潮，電子書帶動全球書市緩步看漲，然而國內書市卻不樂觀，根據資誠聯合會計師事務所的預估，台灣消費性圖書營收將從5億美元（約新台幣146.6億元）規模，至2024年衰退至4.5億美元規模（約新台幣132億元），未來年複合成長率為-2.1%

資誠聯合會計師事務所今（7）日發布《2020全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告》，分析娛樂產業從2019至今的營收變化，並預估前後五年間的產業趨勢。報告指出，即使面對新冠肺炎疫情和數位浪潮，全球書籍銷售的業績仍佳，預估銷售額在2019年至2024年間，年複合成長率將達到1.4%，全球產業營收將從603.6億美元，成長到647億美元規模。

然而對比台灣書市表現，報告指出，社群媒體對國人閱讀習慣產生負面影響，導致2019年台灣消費性圖書市場銷售額約為5億美元，較2018年表現年減1.9%；延續這樣的表現，預估2024年整體台灣書市銷售總額將下滑至4.5億美元，未來五年年複合成長率為-2.1%。

報告預測，印刷書／有聲書類的銷售額，在未來五年內將以5.6%的年複合率衰退，同時電子書類卻可望繳出11.5%的年複合成長率，稍稍彌補書市下滑的缺口。

資誠認為，台灣的電子書銷售額，預估將從2019年的7,800萬美元（約新台幣22.9億元），至2024年成長為1.35億美元（約新台幣39.6億元），銷售額在整體書市占比將從15.7%提升至30%。

資誠表示，國內有近5,000家出版社、逾2,000家書店，每年出版的新書近37,000本。其中的10,000本為翻譯書，並以美、日作品居主流；然而觀察近年表現，2019年台灣的新書出版量年減5.9%、降至36,810本，為近年新低。當中有1,591本為電子書，比2018年的4,340本還少，數位出版仍未趕上國際潮流。

資誠表示，疫情也是衝擊國內書市的一大原因，2020年的台北國際書展，因新冠肺炎全球大流行而被迫取消，然而台北國際書展是亞洲最大、最多元的年度書籍盛會之一，曾共有超過700家國內外出版社參展，近60萬多訪客入場參觀，同時更是書籍版權的主戰場，對美國和歐洲的暢銷書來說尤其如此。