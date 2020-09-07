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自認拉拔張菲兄弟 恆述「要弟弟財產的一成不為過」

美國制裁、中芯喊冤 牽動台股後市多空

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

美股上周五（4日）雖持續修正，但下半場跌幅收斂，留下長下影線，市場預期今晚有望先行止穩甚至反彈，因此，台股今日並未因美股下跌而重挫，小幅開高後持續在盤上震盪，但下半場在指數無力上攻下仍出現賣壓，終場指數下跌36點，收在12,601點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台股後市多空關鍵之一，就是中芯事件的後續演變；由於美國政府懷疑中芯與解放軍有關，考慮將中芯列入貿易制裁名單，震撼半導體業界，但中芯隨即發表聲明，強調客戶遍及世界各地，其產品及服務皆用於民用和商用，沒有涉及任何軍事應用。

但借鏡華為禁令，市場仍有憂慮，導致中芯股價出現重挫反映利空，並且市場預期中芯若後續受到打壓，客戶將轉單至台灣其他晶圓代工廠，因此台灣相關廠商股價出現強勢表現。

但華為禁令在去年5月開始證實，直至今年9月中相關廠商才無法出貨給華為；短期中芯是否將列入制裁名單仍未證實，研判中芯股價轉弱與台灣晶圓代工相關廠商轉強僅為短期反應，晶圓代工相關廠商大漲時應避免追高。

分析師表示，美股在科技股領跌下而拉回，短線雖出現止穩跡象，但技術面因重挫而轉弱，預期短線美股即使止穩後也不易出現強勁反彈，將使近期相對弱勢的台灣電子族群延續弱勢表現，資金持續追逐低位階落後族群。

其中，航運族群仍延續強勢，加上低位階的原物料族群也出現轉強，包括塑化、鋼鐵、造紙與電線電纜，短線電子族群弱勢整理將延續，指數表現恐持續受到壓抑，維持在月線附近震盪整理，建議可將資金轉向低位階原物料族群布局，拉高短線投資報酬率。

晶圓代工廠 美股 華為

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