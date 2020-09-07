失業勞工投入營造業 勞動部最高獎勵10.8萬元

配合前瞻基礎建設及台商回流投資發展，營造業人力需求之推升，勞動部今（7）日發布「鼓勵失業勞工受僱營造業工作試辦計畫」，提供失業勞工最高10.8萬元的就業獎勵津貼，鼓勵失業勞工受僱從事營造業工作，充實營造業人力。

勞動部表示，為促進失業勞工就業，協助紓緩特定行業缺工情形，實施「鼓勵失業勞工受僱特定行業作業要點」及「鼓勵失業勞工受僱照顧服務業作業要點」，運用勞工就業獎勵措施，鼓勵失業勞工投入特定製造業及照顧服務業工作。

為配合現階段國家發展建設人力需求，勞動部進一步擴大就業獎勵措施適用範圍，以提高失業勞工投入營造業工作的意願，穩定國內就業。

依「鼓勵失業勞工受僱營造業工作試辦計畫」規定，失業勞工符合失業滿30日以上、非自願離職或經公立就業服務機構評估情形之一，可向公立就業服務機構辦理求職登記。

經推介受僱於營造業法所訂綜合營造業、專業營造業及土木包工業廠商從事營造業工作（但不包括從事會計、財務、文書等商業及行政專業人員、商業及行政助理專業人員、事務支援人員之工作），受僱於同一雇主滿30日，且每月薪資不低於勞動部公告的每月基本工資者，依任職期間，勞動部將每月發給新台幣5,000元至7,000元就業獎勵，最長發給18個月，最高獎勵10.8萬元。

勞動部說明，除本次施行的營造業工作就業獎勵措施外，若營造業雇主僱用經公立就業服務機構推介的特定類型失業勞工，還可以依「就業保險促進就業實施辦法」申請僱用奬助，有求職需求的勞工及求才需求的事業單位可多加運用。