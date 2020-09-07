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遠傳兩階段入股亞太電 這家電信跌勢較重

研華8月營收月減2.5% 連兩個月衰退

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

工業電腦大廠研華（2395）今（7）日公布8月營收42.95億元，較上個月衰退2.5%，單月營收呈現連兩個月衰退，主要因許多客戶受疫情影響導致出現專案暫停，或者延遲開案現象。

研華2020年8月份合併營收報告為42.95億元，月減2.5%，較去年同期營收48.25億元，減少5.3億元，衰退11%。累計今年前八個月合併營收為339.90億元，較去年同期營收之356.71億元，衰退4.7%。

研華指出，8月單月營收以區域來看，歐洲與韓國市場表現較為突出；以事業群而言，智能服務事業群（ Service-IoT Group, SIoT）呈現年對年成長，其餘事業群則呈現年對年營收下滑狀況。

若以累計至8月營收來看，在地區表現方面，中國、台灣與韓國市場呈現年對年成長，而美國與歐洲地區仍呈現下滑情況；在事業群部分，工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group, IIoT）與應用電腦事業群（Applied Computing Group, ACG）為年對年正成長，而其他事業群營收仍呈現年對年下滑情況。

研華先前法說會上指出，第2季接單較去年同期下滑約一成，顯示許多客戶受疫情影響導致出現專案暫停，或者延遲開案現象，尤其大型客戶最為明顯，此情況將反映於第3季營收。

研華預估，第3季營收約當於4.4億至4.6億美元（新台幣約129.8至135.7億元），毛利率約為38.5%至40.5%，營業利潤率為15.5至17.5%。

換言之，以研華第2季營收140.18億元計算，研華第3季季減約7.4至3.2%。研華第2季毛利率41.1%，第3季季減約0.6至2.6個百分點。

營收 研華

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