一好三壞 台塑四寶8月業績859.84億元年減28.46%

受疫情影響需求、同業新增產能開出拉低產品價格，台塑四寶公告8月營收合計859.84億元，年減28.46%，其中僅南亞8月營收222.09億元，較7月成長2.1%，其餘三寶營收表現都較去年同期與7月衰退，台塑化因油品需求疲弱、油價較去年同期走跌拖累，8月營收僅301.69億元，年減43.6%最多。

台塑8月營收146.22億元，年減13.7%。台塑表示，8月共有7個廠配合歲修或工檢，加上林園AE廠提前安排歲修，產量減少，但中國大陸洪災後重建，PE管材料需求增加，加上PE包裝材及EVA鞋材進入旺季，帶動PE及EVA價格上漲，售量雖減少，但價差增加。

南亞8月營收222.09億元，年減6.61%，但月增2.1%。南亞表示，8月月化工產品因定檢因素致營收減少；而電子材料產品及聚酯產品、塑膠產品則因銷售量增加，營收成長，整體營收優於上個月的預期。

台化8月營收189.84億元，年減24.4%。台化表示，因防疫、小家電等市場需求明顯增加，ABS、PS持續推升行情，其他石化品仍受油價、市場影響呈現弱勢，僅酚酮止跌反彈，但均價仍較7月低。

台塑化8月營收301.69億元，年減43.6%。台塑化表示，8月受新型冠狀病毒疫情影響，油品需求疲弱，原油平均煉製量每日324千桶，比去年同期減少196千桶，烯烴廠平均產能利用率70%，也比2019年8月平均產能利用率78%更低。