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遠傳兩階段入股亞太電 這家電信跌勢較重

強普生技鎖定兩大方向發展 朝IPO邁進

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

強普生技2014年中成立，致力於全方位癌症治療研發，鎖定新藥開發及細胞治療兩大方向發展，目標是開發出合理價格的藥品及照顧病人，目前正積極朝向IPO上市櫃邁進。

強普生技創辦人是臨床腫瘤專家，具有30年以上臨床治癌經驗與豐富的腫瘤界人脈，不斷在研發抗癌新興藥物與細胞醫療技術上努力鑽研；透過臨床觀察、病患需求及反饋，開發可立即應用在臨床的創新療法，同時以生物化學及免疫學的技術平台，反覆驗證。

強普生技以務實的經營理念來規劃公司的發展，包括新藥及細胞醫療選題、財務規畫等，都講究實際，全力朝快速進入臨床試驗，早日取得藥證的方向衝刺，同時在合理的利潤下，盡量降低製造及開發成本，減輕病患及家屬的經濟負擔，提高產品競爭力，讓癌症治療的費用合理化。

強普目前在癌症治療研發上，主要有兩大發展方向，一是505(b)2新藥開發，第一項藥物開發案已取得衛福部核准進入第二/三期臨床試驗，且進行收案中，已完成收案病患8位，證明安全無虞；同時也正申請美國FDA核准進入相同的二/三期臨床試驗，獲准後將採多國多中心方式同步取得美國、中國、台灣的藥證。

另外，在細胞治療上，目前主要發展項目為T細胞治療，目前預計與麗寶生醫合作，進行特管法申請；除了癌症治療研發，強普透過三大項目來創造營收，包括代理世界第一大熱治療機品牌、應用細胞治療於寵物癌症治療、及研發、銷售保健食品。

強普研發團隊來自國立大學與醫學中心腫瘤科教授及臨床醫師，結合博士級研發團隊與專業技術人員，除在研究發展上具有強大的能量外，也執行藥品臨床實驗，在取得專利、撰寫臨床試驗計劃書、預算專注運用等已取得豐碩成果，獲得多項國際及台灣專利技術肯定，另外，在2017年以專利技術獲得經濟部第十六屆新創事業獎科技產業組金質獎。

癌症 腫瘤

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