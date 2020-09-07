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邑錡8月營收4,538萬元 本季將攀疫情以來高峰
縮時相機大廠邑錡（7402 )公布8月合併營收4,538萬元，月減0.4%，累計今年前八月營收2.64億元，年減39.7%。邑錡表示，隨市場漸趨穩定，在手訂單已穩定量產出貨，看好本季營收有望挑戰疫情以來新高。
其中，旗下Brinno 自有品牌部分，隨歐洲區疫情受到控制，全球縮時相機銷售由歐洲隊領軍創造疫情以來最高點，改寫近五年來同期最佳表現，推升自有品牌自累計銷售占比達44.3%，朝全年過半目標邁進。
至於創新ODM部分，在手訂單皆已穩定量產出貨。邑錡表示，主要客戶Vernier 學術領域智慧裝置新機種已正式出貨，受惠北美教育市場重新開放有望追加訂單；另一美國新創加密儲存設備產品，主要零組件供應商已恢復產能，全力衝刺生產交貨，並積極爭取後續訂單。此外，美國軍工客戶微光影像裝置因全球作業系統龍頭廠商加入，專案規模與流程皆同步放大，預計明年第3季貢獻營運動能。
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