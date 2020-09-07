7月底公司家數創新高 房市熱推營建業公司家數增

經濟部統計處今（7）日指出，今年公司登記數逆勢成長，今年7月底達71.2萬家創歷年新高紀錄。其中，反映社會需求加上近期房市熱絡，以專業、科學及技術服務業新設立公司家數最多，製造業及營建工程業的新設立公司家數分居第二、第三名。

經濟部今日發布經濟統計簡訊，統計處指出，今年7月底公司登記現有家數達71.2萬家，為歷年新高。其中，以製造業19.5萬家（占27.4%）最多，其次為營建工程業11萬家（占15.4%）、批發及零售業10.3萬家（占14.5%），前三大行業合占公司登記總家數五成七。

統計處表示，今年以來疫情持續籠罩全球，各國因紛紛實施防疫管制，進而重創世界經濟，惟我國因疫情控制得宜，未實施封城且主要經濟活動如常，影響所及，今年前七月新設立公司家數為24,543 家，比去年同期增加360家，年增率1.5%。

其中，以專業、科學及技術服務業（占22.4%）、製造業（占16.8%）及營建工程業（占13.7%）之新設立公司家數最多。依地區別觀察，前三大分別為台北市（增6,039家）、新北市（增4,235家）及台中市（增4,203家），且新設立之行業均集中於專業、科學及技術服務業。

統計處表示，專業、科學及技術服務業相當廣泛，包括法律、會計事務所、工程建築檢測服務業、廣告工業設計或研發顧問等，圍繞在製造業及營建業相關的技術服務業，伴隨製造業及營建業成長所帶動的需求。

另外，今年1至7月申請解散、撤銷及廢止公司17,939家，統計處表示，2008年金融海嘯全年公司家數減少超過5萬家，過去十年平均每年減少2萬至3萬家，今年前七月的減少家數仍在平均範圍；再加上新登記家數增加數較多，致今年7月底公司登記現有家數達71.2 萬家，為歷年新高，較去年年底增0.9%。

就公司資本額觀察，今年7月底公司登記現有實收資本額為24兆9,358億元，其中，以製造業7兆9,655億元（占31.9%）、金融及保險業7兆9,599億元（占31.9%）為最大宗。

與去年年底比較，合計淨增加297億元，其中以金融及保險業淨增加 1,300 億元較多，其次是離岸風電建設而成長的電力及燃氣供應業，今年7月底資本額比去年底淨增加676億元，而專業、科學及技術服務業也淨增加660億元。