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7月底公司家數創新高 房市熱推營建業公司家數增

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導
公司現有家數。圖／統計處提供
公司現有家數。圖／統計處提供

經濟部統計處今（7）日指出，今年公司登記數逆勢成長，今年7月底達71.2萬家創歷年新高紀錄。其中，反映社會需求加上近期房市熱絡，以專業、科學及技術服務業新設立公司家數最多，製造業及營建工程業的新設立公司家數分居第二、第三名。

經濟部今日發布經濟統計簡訊，統計處指出，今年7月底公司登記現有家數達71.2萬家，為歷年新高。其中，以製造業19.5萬家（占27.4%）最多，其次為營建工程業11萬家（占15.4%）、批發及零售業10.3萬家（占14.5%），前三大行業合占公司登記總家數五成七。

統計處表示，今年以來疫情持續籠罩全球，各國因紛紛實施防疫管制，進而重創世界經濟，惟我國因疫情控制得宜，未實施封城且主要經濟活動如常，影響所及，今年前七月新設立公司家數為24,543 家，比去年同期增加360家，年增率1.5%。

其中，以專業、科學及技術服務業（占22.4%）、製造業（占16.8%）及營建工程業（占13.7%）之新設立公司家數最多。依地區別觀察，前三大分別為台北市（增6,039家）、新北市（增4,235家）及台中市（增4,203家），且新設立之行業均集中於專業、科學及技術服務業。

統計處表示，專業、科學及技術服務業相當廣泛，包括法律、會計事務所、工程建築檢測服務業、廣告工業設計或研發顧問等，圍繞在製造業及營建業相關的技術服務業，伴隨製造業及營建業成長所帶動的需求。

另外，今年1至7月申請解散、撤銷及廢止公司17,939家，統計處表示，2008年金融海嘯全年公司家數減少超過5萬家，過去十年平均每年減少2萬至3萬家，今年前七月的減少家數仍在平均範圍；再加上新登記家數增加數較多，致今年7月底公司登記現有家數達71.2 萬家，為歷年新高，較去年年底增0.9%。

就公司資本額觀察，今年7月底公司登記現有實收資本額為24兆9,358億元，其中，以製造業7兆9,655億元（占31.9%）、金融及保險業7兆9,599億元（占31.9%）為最大宗。

與去年年底比較，合計淨增加297億元，其中以金融及保險業淨增加 1,300 億元較多，其次是離岸風電建設而成長的電力及燃氣供應業，今年7月底資本額比去年底淨增加676億元，而專業、科學及技術服務業也淨增加660億元。

不過，製造業則因部分業者為調整資本結構或收回限制員工權利新股等辦理減資，致淨減少2,829億元。

今年前七月公司新登記家數各行業占比。圖／統計處提供
今年前七月公司新登記家數各行業占比。圖／統計處提供

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