基本時薪微幅調漲2元 打工學生：不無小補

打工APP小雞上工今（7）日發布大學生開學生活費調查報告，發現有近五成的大學生生活費要靠自己打工賺取，也因此今年開學計畫打工的學生高達八成，進一步調查學生族群每月生活費的平均支出，花費約在8,000元內，而其中各項花費的佔比，仍以飲食及交通占最多超過五成，休閒娛樂費用僅佔一成三，可見大學生也並非如大家所想像的都把錢花在玩樂上。且由於經濟壓力大，七成學生對於基本時薪調漲抱持有感態度，認為積少成多不無小補。

除了生活費可能需要自己賺之外，該份調查並發現有二成學生還要自己負擔學雜費、房租等費用，甚至有少數學生需額外補貼家用。小雞上工品牌公關宋宜薇表示，根據數據顯示，需自己負擔生活費及學費的學生中，近七成都為私立學校學生，昂貴的學費加上生活費用，大學生經濟負擔其實不亞於成年人。也因此，近半數學生都表示曾遇過生活費不夠用的情況，而其中九成學生更曾因錢不夠用而感到有很大的壓力。

此外，小雞上工調查開學後學生的打工取向，發現多數仍傾向工作機會較多的餐飲服務業或是工作性質相對較輕鬆的行政文書類工作，但也有少數學生希望尋找像是模特兒、直播主等性質比較特別但薪水較高的工作。

至於在薪資部分，五成學生希望能藉打工賺取約5,000~15,000元左右的收入，若以現在平均時薪158元來算，想要賺取10,000元收入，每天下課之後還需打工至少3小時才可以。

另，針對明年基本時薪微幅調漲，調查中也詢問學生們的看法，近七成學生表示有感，認為積少成多累積下來還是很有幫助，但也有少數學生表示目前基本時薪就已經是160元，因此沒有任何影響。

同時，針對打工的學生們，小雞上工也推出「開學小雞當大爺」活動，只需要開啟APP進行簽到，就有機會獲得現金補貼生活費，希望利用簡單且有趣的活動，來為辛苦打工的學生們減輕一些負擔。