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公司資本額淨增加 金融及保險、電力及燃氣排名前二大

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
根據經濟部統計處今（7）日公布的最新資料顯示，今年1~7月公司新設立家數逆勢成長,家數為2萬4,543家，較上年同期增加360家，年增率1.5%，且今年7月底公司登記現有家數達71.2萬家，亦為歷年新高。 圖／經濟部提供
根據經濟部統計處今（7）日公布的最新資料顯示，今年1~7月公司新設立家數逆勢成長,家數為2萬4,543家，較上年同期增加360家，年增率1.5%，且今年7月底公司登記現有家數達71.2萬家，亦為歷年新高。 圖／經濟部提供

根據經濟部統計處今（7）日公布的最新資料顯示，今年1~7月公司新設立家數逆勢成長，家數為2萬4,543家，較上年同期增加360家，年增率1.5%，且今年7月底公司登記現有家數達71.2萬家，亦為歷年新高。

經濟部統計處資料顯示，1~7月新設立公司中，以專業、科學及技術服務業最多，占22.4%，其次依序是製造業，占16.8%，以及及營建工程業，占13.7%。

若依地區別觀察，1~7月新設立公司分布縣市前三大分別為台北市（增6,039家）、新北市（增4,235家）及台中市（增4,203家），且新設立的行業均集中於專業、科學及技術服務業。

此外，我國公司資本額亦呈穩健成長。經濟部統計處指出，今年7月底公司登記現有實收資本額為24兆9,358億元，其中以製造業7兆9,655億元（占31.9%）、金融及保險業7兆9,599億元（占31.9%）為最大宗。與上年年底比較，合計淨增加297億元，其中以金融及保險業淨增加1,300億元較多，其次分別為電力及燃氣供應業淨增加676億元，專業、科學及技術服務業淨增加660億元，製造業則因部分業者為調整資本結構或收回限制員工權利新股等辦理減資，使得淨減少2,829億元。

經濟部統計處指出，今年以來，新冠肺炎疫情持續籠罩全球，各國因紛紛實施防疫管制，進而重創世界經濟，但我國因疫情控制得宜，未實施封城且主要經濟活動如常。因此，雖然今年1~7月申請解散、撤銷及廢止公司有1萬7,939家，但新登記家數增加數較多，使得今年7月底公司登記現有家數達71.2萬家，是歷年新高，較上年年底增0.9%。

觀察7月底現有公司的行業分類，根據經濟部統計處最新資料顯示，以製造業19.5萬家（占27.4%）最多，其次為營建工程業11.0萬家（占15.4%）、批發及零售業10.3萬家（占14.5%），前三大行業合占公司登記總家數5成7。

至於公司登記資本額則以台北市居全台之冠，經濟部統計處資料顯示，今年7月底公司登記現有實收資本額主要集中於台北市，占比甚至超過一半，達51.5%。其他依序為：新北市（占9.4%）、高雄市（8.4%）、台中市（7.4%）、桃園市（6.3%）、台南市（3.8%）。與上年年底比較，則以桃園市、彰化縣及新北市的淨增加較多，分別增511億元、395億元、317億元。

同時，經濟部的統計資料也顯示女性公司負責人占比呈逐年上升趨勢，儘管我國公司負責人向以男性居多，但近10年女性公司負責人占比呈逐年上升，今年7月女性負責人公司有22萬家，占30.9%，較100年底增加4.8萬家，占比上升2.0個百分點，性別差距亦由100年的42.2個百分點降至109年7月之38.2個百分點，差距逐漸縮小，顯示女性企業家已漸成為我國經濟發展不可或缺的要素之一。

經濟部 製造業

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