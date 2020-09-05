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美股創新高後拉回 富邦VIX放量單周大漲17.1%

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

全球疫情未平，美股主要指數創新高之後拉回整理，全球主要股市修正。在台掛牌的ETF中，本周以VIX、美債正向及原油反向ETF最強勢，原油正向及陸股正向ETF最弱勢。

美股3日暴跌，富邦VIX（00677U）價量俱揚，4日大漲7.5%，累計全周狂漲17.1%，成為本周所有ETF漲幅冠軍，4日成交張數更高達61.1萬張，是6月12日110萬張以來的最高量。

投資人擔心美國經濟低迷，加上股市急跌，美國公債價格上揚。國泰20年美債正2大漲7.3%，元大美債20正2大漲7.2%，分列本周所有ETF漲幅第二、三名。除了公債以外，公司債ETF漲幅也不小。

原油需求弱，油價再跌。元大S&P原油反1本周漲4.6%，為ETF漲幅第四名。相反的，兩倍槓桿原油ETF慘兮兮。元大S&P原油正2全周下跌8.5%，為ETF績效倒數第一。

上證指數挑戰3,400點失利，全周跌1.4%。相關陸港股ETF中，富邦恒生國企反1全周漲近4%最優。相反的，富邦恒生國企正2單周大跌7.7%，為本周跌幅第二的ETF。

NASDAQ指數漲到12,000點的歷史高點之後終於回檔，但就美股ETF全周的表現來看，正向ETF跌幅並不大。富邦NASDAQ反1全周漲1.8%，富邦NASDAQ正2則跌近5.2%。

科技股先盛後衰，台股高檔整理，加權指數全周下跌0.7%。在相關ETF中，國泰臺灣加權反1漲0.6%最強。

在4日，富邦VIX以61.1萬張的成交量遙遙領先，再來是元大台灣50反1的17.8萬張、元大滬深300正2的10.7萬張、元大S&P原油正2的9.7萬張、國泰永續高股息的4.1萬張。

ETF 元大 美股

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