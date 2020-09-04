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經濟部核准九家中小企業 擴大投資32億元

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（4）日召開中小企業加速投資聯審會議，再添九家中小企業擴大投資32億元，包括富國興業、良全預拌混凝土、讚鋒機械、君帆工業、和頌企業、金上吉塑膠、聖源生技、點線麵餐飲及巧良實業。

經濟部表示，目前「中小企業加速投資行動方案」已通過356家中小企業，投資1,504億元，創近1.5萬個就業機會。總計投資台灣三大方案已帶動1兆977億元投資額，創造9.2萬個就業機會。

其中最大案件為富國興業，計劃招募176名員工，斥資超過8億元，在台中后里區新建第三廠，納入自動化設備與智慧化管理系統，引進新製程持續開發新技術，提升產品附加價值。

良全預拌混凝土也計劃投入近5億元，在台中霧峰新建砂石洗選場及預拌混凝土廠，導入智慧技術元素設備，將為國內創造九個就業機會。

此外，台灣前三大工具機精密零組件加工廠－讚鋒機械為分散營運風險，並提高航太及能源零組件營收占比，計劃斥資5億在台中太平區興建廠房，同時建置智慧化機器設備，估可創36個工作機會。

君帆工業則為提高產能及市場競爭力，計劃斥資逾2億在台南永康科技園區興建廠房，導入智慧技術，擴增系統組裝產線，大幅提高生產效率，拚成為全球工業自動化關鍵零件、系統的主要提供者。

和頌企業計劃斥資逾3億在高雄永安區興建廠房，並導入智能化與製程自動化進程，將創造六個工作機會。金上吉塑膠則將招募38名本國員工，斥資近2億元在台南市安南區新建廠房，導入APS自動排程系統，減少人工作業提升產品品質。

聖源生技計劃招募64名本國員工，斥資近3億在苗栗銅鑼廠房擴增智慧化生產線，並結合物聯網、智慧物流與排程技術。

點線麵餐飲斥資近3億於桃園八德廠導入現代化生產設備，將招聘25名本國員工，朝向全智慧化生產方向邁進。巧良實業計劃招募38名本國員工，斥資逾1億元在彰化田中廠引入MES聯網系統，並導入智慧化無縫針織設備。

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