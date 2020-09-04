快訊

勞保年改方向曝光 月領金額恐少2.5～3成

台灣人善不善良？一個香港新移民的街頭體驗

勞動部修起重升降機具安全規則 強化搭乘設備作業安全

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

為避免勞工使用起重機搭乘設備從事作業發生墜落災害，強化搭乘設備作業安全，勞動部於今(2020)年8月20日修正發布「起重升降機具安全規則」，明定起重機操作人員須監督搭乘設備內人員確實佩戴全身背負式安全帶、安全帽，並修正「起重機吊掛搭乘設備搭載或吊升人員作業注意事項」，要求移動式起重機定期檢查時，應備妥搭乘設備供檢查機構查核。

勞動部表示，2014年至2019年期間使用移動式起重機吊掛搭乘設備搭載或吊升人員從事作業，共發生9件重大職災，造成12人死亡，分析其主要原因，係作業人員未佩戴安全帶肇災，另搭乘設備未經專業機構簽認合格之違反比例亦甚高。

勞動部說明，參考《道路交通管理處罰條例》第31條有關車輛駕駛有義務告知乘客繫妥安全帶之規定，新增「起重升降機具安全規則」第19條第3項及第35條第3項規定，起重機操作人員須監督搭乘設備內人員確實佩戴全身背負式安全帶、安全帽，及搭乘設備之使用不得超過限載員額。

另新增「起重機吊掛搭乘設備搭載或吊升人員作業注意事項」第5點第1項第15款規定，移動式起重機定期檢查時，應備妥搭乘設備及其簽認報告等相關資料，供檢查機構查核，以強化搭乘設備管理。

勞動部強調，從事搭乘設備作業具高度危害風險，已列為年度監督檢查重點，各檢查機構將嚴格查處，雇主應落實上述法令規定，以維護作業安全。

重機 勞動部 職災

延伸閱讀

5年12人墜落 勞動部修「起重升降機具安全規則」

印尼擬要雇主付安置費 勞動部去函仍未收到回覆

許銘春拜會金門縣府 楊鎮浯感謝轉介金門大橋外勞

逛全聯見「安全帽」迅速買單 隱藏功能曝光網讚：超實用！

相關新聞

加利怨定額徵用過高 工業局：全台800萬片維持不變

口罩國家隊加利進口中國製口罩混充台灣製，並流入實名制通路，震驚各界。經濟部工業局強調，政府先前最高日徵量為2千萬片，不過...

愛奇藝代理撤台 台灣站總經理楊鳴「高年級實習生自白」訴心情

愛奇藝台灣站昨(3)日被判定，不得以代理方式在台灣提供影音服務。台灣愛奇藝總經理楊鳴今天在臉書上以「愛奇藝高年級實習生的...

台灣禁愛奇藝！用戶問：難道看陸劇就會被洗腦？

「愛奇藝條款」9月3日公告生效，代理商歐銻銻娛樂宣布停止代理服務並裁員，用戶一片哀號，擔心權益受損。有位愛奇藝用戶在Dcard發問，「不懂為什麼愛奇藝要被禁？難道用愛奇藝看陸劇就會愛上中國嗎？」也引起網友一番論戰。

台電拍武打片為哪樁？節電創意短片競賽等你「出招」

持續推廣節電，台電再出招！台電首辦節電創意短片競賽的宣傳影片今（4）日正式上線，主打「節電百招、等你出招」，宣傳片以武打...

童子賢：捷克各方經濟條件好 值得產業界投資

和碩（4938）董事長童子賢今日接受媒體採訪、針對近期台美關係發表看法，他指出，不只是台美關係，台灣是以貿易經濟起家，不...

商研院：「數位投資」是後疫情時代經濟的定海神針

商研院今（4）日發表「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，顯示目前受到國際疫情衝擊的經濟情勢若無法有效扭轉，已顯疲...

勞退新制年資滿15年 要選月領還是一次領？

勞退新制自2005年7月實施，於今（2020）年7月滿15年，依規定，勞退新制提繳年資超過15年，且年滿60歲，可選擇一次領或月領；勞保局估計，約有6.7萬勞工將可選擇月領或一次領。然而，要怎麼領勞退金才好呢？專家建議，若想要繼續參與勞退新制分紅，就要選擇月領。

名家觀點／塑造永續繁榮的綠色經濟

我們的地球正處於一個轉捩點。新冠肺炎疫情爆發嚴重影響了經濟活動，世界各地工廠、交通運輸及經濟活動暫停造成供應鏈斷鍊、企業...

OTT專法掀波 趕走陸資能擋文化入侵？

經濟部與國家通訊傳播委員會（NCC）爭相以法規趕走原本就沒有「進入」台灣、以代理模式在台發展的中國大陸OTT TV。但立法和執行過程，府院與部會都像鴕鳥，認為「趕出去」就能避免中國大陸的文化侵略。

BTC會議聚焦 科技結合生醫、衝刺精準健康

新冠肺炎疫情對全球經濟造成重大衝擊，但是對於台灣科技業與生醫業的結合卻是重要轉機。今年BTC會議討論重點在精準健康的發展...

生華科攻新冠藥 有進展

生華科昨（3）日公告，合作夥伴美國Banner Health上月27日獲美國食品藥物管理局（FDA）核准緊急人體臨床試驗...

生華科董座胡定吾：儘速啟動新冠藥授權

生華科（6492）所開發的新藥Silmitasertib（CX-4945），今年以來因為新冠肺炎疫情而成為全球關注重點，生華科董事長...

熱門新聞

媽媽匯錢給兒子買千萬房 被課430萬贈與稅

聯發科大搶Chromebook商機

離岸風電爭議德商指「飛安是假議題」 民航局強硬回擊

愛奇藝條款上路 代理商裁員

兩類逃漏模式 稅局緊盯

台灣禁愛奇藝！用戶問：難道看陸劇就會被洗腦？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。